Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce: Einblicke, Networking und Innovation in Düsseldorf

Du möchtest deine Social-Commerce-Strategien verbessern und in entspannter Umgebung networken? Dann sei beim Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce am 8. Februar in Düsseldorf dabei!

Am 8. Februar 2024 startet die Event-Reihe „Digital Bash On Tour“ mit Fokus auf das Thema Social Commerce. Zum ersten Mal geht das Live-Format des Digital Bash auf Tour und lädt dazu ein, das kostenlose Vormittagsprogramm zu erleben, das Einblicke in erfolgreiche Social-Commerce-Strategien und kreative Ansätze bietet. Diese Veranstaltung ist unverzichtbar für alle, die im Bereich Social Commerce tätig sind oder sich gezielt weiterbilden möchten. Auch entspanntes Networking in schickem Ambiente mit leckerem Essen und erfrischenden Getränken steht auf dem Programm. Die Veranstaltung ist eine einzigartige Gelegenheit, mit führenden Köpfen des Social-Commerce-Kosmos persönlich in Kontakt zu treten. Wenn du mehr über Social Commerce erfahren willst, dann sichere dir dein kostenloses Ticket für den Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce am 8. Februar. Zusätzlich zum Livestream erhältst du auch die Chance, zu networken und deine Fragen live von unseren Expert:innen beantworten zu lassen. Zum kostenlosen Event Diese Speaker erwarten dich beim Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce Manuel Möbes von Douglas und Friedrich Homburger von Bazaarvoice stellen eine Fallstudie vor, die den erfolgreichen Ausbau und die Steigerung authentischer Einkaufserlebnisse beleuchtet. Die Analyse von praktischen Beispielen bietet Einblicke in bewährte Methoden und Strategien zur Vergrößerung der Authentizität in Shopping-Situationen.

Romina Meier von L’Oréal gibt einen umfassenden Einblick, wie Brands 2024 bestmöglich die junge Generation über Social & Influencer Marketing ansprechen können. Anhand von Praxisbeispielen wird die Verzahnung von Content-, Social-Plattform- und Influencer-Strategie verdeutlicht. Im Social Commerce Panel werden die neuesten Entwicklungen, wegweisende Trends und Herausforderungen von Douglas und L’Oréal im Social Commerce diskutiert. Teilnehmer:innen erhalten wertvolle Einblicke und praxisnahe Learnings. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich aktiv in die Diskussion einzubringen und Fragen an Manuel Möbes und Romina Meier zu stellen. Freu dich auf diese Agenda 09:00 Uhr – 09:15 Uhr: Begrüßung und Intro

Natascha Ehlers | Moderation | Digital Bash

Achim Rosprich | Divisional Vice President Central Europe | Bazaarvoice

Friedrich Homburger | Client Success Manager | Bazaarvoice

Manuel Möbes | Product Owner | Douglas

10:15 Uhr – 11:00 Uhr: How To Social 2024 to catch Gen Z

Romina Meier | Community & Content Coordinator | L’Oréal

11:15 Uhr – 12:00 Uhr: Social Commerce Panel: Trends, Learnings, Ausblicke & Networking

Manuel Möbes | Product Owner | Douglas

Romina Meier | Community & Content Coordinator | L’Oréal

Natascha Ehlers | Moderation | Digital Bash

