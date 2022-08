In dieser Ausgabe erhältst du am 25. August wertvolle Insights über erfolgreiche Local-Marketing-Kommunikation und aufschlussreiche Praxisbeispiele für dein Business Profile bei Google und Co.

Globalisierung, Digitalisierung und Technologisierung erlauben es, Kund:innen weltweit zu erreichen und zu binden. Allerdings findest du auch rund um deinen Standort noch viele potenzielle Customer, mit denen du dich mittels Local Marketing verknüpfen kannst. Ganz nach diesem Motto lautet unser Local-Marketing-Tipp: Erstmal vor der eigenen Haustür kehren und dabei alle Kund:innen mitreißen.

Am 25. August kannst du die facettenreichen Vorträge unserer Expert:innen ab 9:30 Uhr verfolgen. Dabei bekommst du an einem Vormittag gebündeltes Know-how, um dein Local Marketing nachhaltig zu optimieren. So erhältst du beispielsweise Tipps für deine lokale Angebotskommunikation und erfährst, wie dein Google My Business-Eintrag (jetzt offiziell Google Business Profile) dein Unternehmen pushen kann. Außerdem bekommst du die fünf wichtigsten Tipps für Local-Marketing-Erfolg von t-online. Melde dich jetzt an, um kostenfrei dabei zu sein.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash – Local Marketing

Natascha Ehlers, Moderatorin und Business Development Managerin, führt dich durch den Vormittag. Dieser beginnt mit dem CEO und Co-Founder von Gutwerker, Kevin Taron. Sein Vortrag lautet: „Wie starte ich Local Marketing für mein Unternehmen?“. Falls du Antworten auf diese Frage suchst, solltest du unbedingt ab 9:40 Uhr dein mobiles Endgerät bereithalten.

„Die Big5 für lokalen Marketing-Erfolg präsentiert von t-online regional“ liefert dir Mark Lucht, Geschäftsführer der Ströer Content Group Sales. Im Vortrag zeigt er dir, wie du 2022 erfolgreich und lokal kommunizierst. Außerdem lernst du in seinem Talk ab 10:15 Uhr, wie du damit aktuelle Veränderungen aufgreifst und ganz nebenbei Risiken minimierst.

Der dritte im Bunde ist Sebastian Kerkhoff, Senior Vice President bei Bonial International GmbH. Genau wie sein Vorgänger betont auch er die Transformation des Handels. Dabei kennt er sich insbesondere mit der Mediennutzung im Local Marketing aus und weiß genau, wie dein Unternehmen Angebote an Kund:innen optimal kommunizieren kann.

Den krönenden Abschluss des Events bildet Maximilian Port. Als SEO Manager bei der Puetter GmbH trägt er sein Fachgebiet zum Teil schon in der Berufsbezeichnung: Local SEO. Warum dein Google My Business-Eintrag so entscheidend für den Erfolg deines Marketings ist, erklärt er dir ab 11:40 Uhr.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Local Marketing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

9:40 – 10:10 Uhr: Wie starte ich Local Marketing für mein Unternehmen?

Kevin Taron | CEO | Co-Founder | Gutwerker

Kevin Taron | CEO | Co-Founder | Gutwerker

10:15 – 10:30 Uhr: Die Big5 für lokalen Marketing-Erfolg präsentiert von t-online regional

Mark Lucht | Geschäftsführer | Ströer Content Group Sales

Mark Lucht | Geschäftsführer | Ströer Content Group Sales

10:35 – 11:05 Uhr: Lokale Angebotskommunikation – quo vadis? Der Handel und Werbemarkt im Transformationsmodus!

Sebastian Kerkhoff | Senior Vice President | Bonial International GmbH

Sebastian Kerkhoff | Senior Vice President | Bonial International GmbH

11:10 – 11:40 Uhr: Der Google My Business Eintrag: Die Basis von Local SEO

Maximilian Port | SEO Manager | Puetter GmbH

Maximilian Port | SEO Manager | Puetter GmbH12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

11:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Local Marketing von OnlineMarketing.de.