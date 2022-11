Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu. Neugierig, was die HR Trends für nächstes Jahr beinhalten? Dann solltest du unbedingt beim Digital Bash – HR am 30. November dabei sein, um keine exklusiven Insights zu verpassen!

Bereit für neue Blickwinkel, Denkanstöße und Use Cases für deine HR-Abteilung? Wichtige Einblicke in aktuelle und zukünftige Trends sowie Lösungen für typische Probleme gibt es beim Digital Bash – HR am 30. November ab 9:30 Uhr! Du erhältst von unseren fünf Branchenexpert:innen den ganzen Vormittag lang hilfreiche Tipps und Insights für deinen HR-Bereich. In vier spannenden Vorträgen erfährst du unter anderem, wie Stellenanzeigen mit KI-Unterstützung erstellt werden können, wie die Karrieren von morgen aussehen und wie es gelingt, durch besseres Zeitmanagement Innovationen zu fördern. Natürlich bleibt auch genug Raum für deine Anmerkungen und Fragen.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – HR

Inzwischen gibt es zahlreiche Tools und Kanäle, um Stellenanzeigen vollautomatisch und mit KI-Unterstützung zu erstellen, auszuspielen und auszuwerten. Das größte Problem, vor dem Recruiter bei der Auswahl stehen: Wieviel Automatismus und welche Kanäle sind sinnvoll und im eigenen Unternehmen machbar? Florian Grösch, Senior Expert Recruiting Solutions bei Raven51, hilft dir bei diesen Fragen weiter und zeigt dir, wie du die Candidate Journey durch innovative, datengesteuerte HR Tools optimal eröffnen kannst.

Danach geht es mit Andreas Hermann, Arbeitspsychologe, und Gregor Schranz, Account Manager, weiter. Die Experten von Business Beat haben fünf Trendthemen zusammengestellt, die bei ihren Kund:innen im nächsten Jahr besonders gefragt sind. Wenn du dich also fragst, womit sich dein Unternehmen hinsichtlich des People & Culture Managements im nächsten Jahr beschäftigen soll, dann erhältst du am 30. November antworten darauf. Und nicht nur das! Mit Hilfe von praktischen Beispielen kannst du die Trends gleich in deinem People & Culture Management einsetzen.

Wie sieht die Future of Work aus? Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren enormen Transformationsprozessen unterzogen – und damit haben sich auch die Anforderungen von Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen verändert. In der Arbeitswelt 4.0 verringert sich die Halbwertszeit von Wissen und Skills dramatisch. Moritz Schöffel, Senior Consultant der Aon Assessment GmbH, geht auf neue Metakompetenzen ein, die zukünftig in den Vordergrund rücken werden. Er erläutert auch, wie sich diese Transformation auf Unternehmen auswirkt und wie diese Kompetenzen bereits im Recruiting erkannt und daraufhin so eingesetzt werden können, dass der größte Mehrwert sowohl für Unternehmen als auch für Individuen entsteht.

Wünschst du dir manchmal auch, du hättest mehr Stunden am Tag, um alle deine Aufgaben zu erledigen? Marcel Özdemir, Account Executive bei der Personio GmbH, erklärt, wie Momente verpasster Produktivität zu nicht funktionierenden Prozessen, einer unmotivierten Belegschaft oder einem allgemeinen Mangel an Innovation führen können. Natürlich stellt er daraufhin Möglichkeiten vor, wie du deine Zeit „zurückgewinnen“ kannst und dein Zeitmanagement auf das nächste Level hebst!

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR

Natascha Ehlers| Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

09:40 – 10:10 Uhr: Performance Job Marketing: Der KI-Boost für deine Stellenanzeige

Florian Grösch | Senior Expert Recruiting Solutions | Raven51

Florian Grösch | Senior Expert Recruiting Solutions | Raven51

10:15 – 10:45 Uhr: Die 5 Top Trends im People & Culture Management 2023

Andreas Hermann | Arbeitspsychologe | Business Beat

Gregor Schranz | Account Manager | Business Beat

Andreas Hermann | Arbeitspsychologe | Business Beat

Gregor Schranz | Account Manager | Business Beat

10:50 – 11:20 Uhr: Future of Work – Wie sehend die Karrieren von morgen aus?

Moritz Schöffel | Senior Consultant | Aon Assessment GmbH

Moritz Schöffel | Senior Consultant | Aon Assessment GmbH

11:25 – 11:55 Uhr: Wie schafft man Zeit für das Wesentliche?

Marcel Özdemir | Account Executive | Personio GmbH

Marcel Özdemir | Account Executive | Personio GmbH

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – HR von OnlineMarketing.de.