Der Treibstoff für den Erfolg eines jeden Unternehmens liegt in den Human Resources. Von grundlegenden Tipps, wie du deine Mitarbeiter:innen richtig auswählst und motivierst bis hin zu konkreten Tutorials zur Lohnabrechnung und Einsatz von KI findet sich beim Digital Bash – HR alles auf der Agenda. Sei am 29.11. dabei und sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket für den Digital Bash – HR. Zusätzlich zum Livestream erhältst du auch die Chance, Inhalte in der Aufzeichnung zu vertiefen, zu networken und deine Fragen live von Expert:innen beantworten zu lassen.

Gesucht, gefunden, gehired: Karin Brust teilt fünf Geheimzutaten, die dein Employer Branding verbessern, mit dir – dann klappt’s auch mit den Talenten in der neuen Arbeitswelt. Mehr Erkenntnisse aus ihrer brandaktuellen Candidate-Experience-Studie mit über 3800 Teilnehmer:innen gibt es beim Digital Bash – HR.

Spielekultur im Unternehmen?! Definitiv sinnvoll. Guido Thiemann spricht über Chancen für Corporates im Gaming, denn überragende 80 Prozent der Gen Z nutzen in ihrer Freizeit regelmäßig digitale Spiele. Gaming hat sich zum gesellschaftlichen tipping point für Lifestyle Trends entwickelt und als relevanter Teil der Jugendkultur etabliert – und das kannst du auch für dein Business nutzen.

KI im Recruiting? Na klar! Mit ChatGPT rekrutierst du schneller, smarter – und gewinnst eine Nasenlänge Vorsprung bei deinen Wunschtalenten. Daniela Chikato verrät dir, bei welchen Aufgaben dir ChatGPT entlang des gesamten Recruiting Workflows zuarbeitet, wie du dem KI-Chatbot optimalen Output entlockst und dabei sensible Dateneingaben vermeidest.

Lohnabrechnung kann auch einfach sein. Maximilian Egender von Persionio teilt sein Geheimnis für den HR-Alltag von morgen. Mit seiner All-in-One HR-Software sind Lohn- und Gehaltsabrechnung in Echtzeit möglich.

Kennst du bereits die neue Recruiting-Methode für den Mittelstand, um Top-Mitarbeitende zu gewinnen? Wenn nicht, dann solltest du Nicolas Kreyenkamp und Jonas Nekarda auf keinen Fall verpassen. Erfahre mehr über die fünf Schritte, um Performance Recruiting erfolgreich umzusetzen sowie Insights und Best Practices aus der Praxis.

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Natascha Ehlers | Moderatorin | OnlineMarketing.de

Karin Brust | Senior Marketing & Partnerships | Softgarden

Guido Thiemann | CEO | Pushfire

Daniel Chikato | talentrakete GmbH

Maximilian Egender | Payroll Sales Specialist | Personio

Nicolas Kryenkamp | Gründer und Experte für Performance Recruiting | Performance Recruiting GmbH

Jonas Nekarda | Leitung Agentur | Performance Recruiting GmbH

Natascha Ehlers | Moderatorin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir also jetzt dein Ticket, um umfangreiche Trendeinblicke und exklusive Best Practices von Recruitment-Expert:innen zu erhalten. Nur beim Digital Bash – HR am 29. November.