Unsere Expert:innen beim Digital Bash – HR

Nicht nur auf die Gesundheit, sondern auch auf den Teamgeist färben ermüdende Arbeiten ab. Wie du – gerade bei der Arbeit im Sitzen am Computer – etwas Schwung in deinen Arbeitsalltag bringst und Gesundheit, Motivation und Teamgeist ankurbelst, erfährst du von Sebastian Brunner, Managing Partner bei der Teamfit GmbH.

New Work ist in aller Munde. Doch gerade, was das Management dessen anbelangt, landet es fälschlicherweise oft in den Aufgabenordnern der HR Teams. Jens-Christian Jensen ist Chief Strategy Officer bei Digitas Pixelpark und weiß genau, warum es sich bei New Work eigentlich um ein Marketing-Thema handelt. Wenn auch du wissen möchtest, wo New Work in deinem Unternehmen zu verorten ist, solltest du unbedingt einschalten.

„Was HR wissen muss, um Führungskräfte und Organisationen zukunftsfähig aufzustellen“. Diesen spannenden Vortrag hat Senior Consultant Leadership Dr. Simon Beck von der Haufe Akademie für dich vorbereitet. Er geht der Frage nach, wie zeitgemäße Führungskräfte aussehen und was sie aktuell erfolgreich macht. In seinem Vortrag erlernst du Kerneigenschaften, um als HR Team die Spreu vom Weizen zu trennen.

Feedback ist das A und O, wenn es darum geht, schnell und effektiv dein Unternehmen und deine Unternehmenskultur aufs nächste Level zu bringen. Denn wie oft hast du schon den Satz „Hättest du das mal früher gesagt!“ gehört? Sophia Wulf, (Junior) HR Managerin bei Otto, ist der festen Überzeugung, dass Feedback die Organisationskultur eines Unternehmens stärken kann. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, sei unbedingt dabei.

Marcel Özdemir ist Account Executive bei Personio. Er beschäftigt sich schon sehr lange mit Personalthemen und ist zu dem Schluss gekommen, dass es nicht darum geht, wie die Personalabteilung noch mehr schaffen kann, sondern wie andere Abteilungen ihr so zuarbeiten, dass die Personalabteilung mehr Raum hat, um ihr Potenzial voll zu entfalten.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR 2022

Marc Stahlmann | Co-Founder und CEO | OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: Gesundheit, Motivation und Teamgeist mit digitalen Challenges

Sebastian Brunner | Managing Partner | Teamfit GmbH

10:15 – 10:45 Uhr: Warum New Work kein HR-, sondern ein Marketing-Thema ist

Jens-Christian Jensen | Chief Strategy Officer | Digitas Pixelpark

10:50 – 11:20 Uhr: Was HR wissen muss, um Führungskräfte und Organisationen zukunftsfähig aufzustellen

Dr. Simon Beck | Senior Consultant Leadership | Haufe Akademie

11:25 – 11:45 Uhr: Hättest du das mal früher gesagt! Wieso Feedback die Organisationskultur stärkt.

Sophia Wulf | (Junior) HR Managerin | Otto

11:50 – 12:20 Uhr: Die Herausforderungen der HR Digitalisierung

Marcel Özdemir | Account Executive | Personio GmbH

12:25 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | Co-Founder und CEO | OnlineMarketing.de

