Steuertipps, Social-Media-Buchführung und Finanz-Teams der Zukunft: Beim Digital Bash warten wertvolle Insights aus der digitalen Finanzwelt auf dich. Erklärt von Expert:innen der Branche, die am 13. September zusammenkommen.

Hast du deine Finanzen im Überblick? Am 13. September kannst du die facettenreichen Vorträge unserer Expert:innen ab 9 Uhr verfolgen. Dabei bekommst du an einem Vormittag gebündeltes Know-how, um deine Finanzabteilung nachhaltig zu optimieren. So erhältst du beispielsweise Steuertipps, mit denen du bares Geld sparen kannst, oder Anregungen, wie ein modernes Finanzteam aufgebaut sein sollte. Außerdem erhältst du durch konkrete Fallbeispiele Learnings an die Hand, wie deine Liquiditätsplanung aussehen sollte und worauf du beim monetären behind the Scenes auf Social Media achten solltest – dazu gibt der bekannte Creator Professor Finanzen sein Wissen weiter. Mit einem kostenlosen Ticket zum Digital Bash – Finance machst du bezüglich deiner Ausgaben garantiert nichts falsch.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Finance

Moderatorin Natascha Ehlers begrüßt dich bei unserem Finance Event, ehe Jan Mundorf, Account Executive bei Pleo, als erster Speaker die digitale Bühne betritt. Er thematisiert Veränderungen, die Unternehmen heute schon angehen können, um in Zukunft finanziell auf der sicheren Seite zu sein, und liefert fünf konkrete Hands-On-Tipps.

Tim Ehrlich arbeitet im Business Development bei der Agicap GmbH und hat seinen Vortrag „Die 5 größten Fuckups im Finance und wie du sie vermeiden kannst“ getauft. Darin geht es unter anderem darum, wie Liquiditätsplanung in ein gesundes Unternehmenswachstum integriert werden kann.

Auch die Finanzschwestern dürfen bei der Ausgabe Digital Bash – Finance nicht fehlen: Antje Knifka und Karolin Klaffner, CEO und CFO der Moneyfaktur, kennen sich bestens mit Steuern aus, sodass ihre Kund:innen regelmäßig fragen, „Warum hat uns das unser:e Steuerberater:in nicht schon eher erzählt“? Damit du dir unnötige Steuern und Wissenslücken ersparen kannst, solltest du den beiden Finanzschwestern also unbedingt zuhören.

Zu guter Letzt liefert Professor Finanzen Einblicke in die Handhabung von monetären Themen bezogen auf soziale Medien. Er selbst ist Social Media Creator und kann dementsprechend viel Praxiserfahrung vorweisen. Von der Content-Produktion bis hin zur Abwicklung von Kooperationen im Finanz-/ Education-Bereich kennt er sich bestens aus und gibt dir dementsprechend wertvolle Praixstipps an die Hand.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Finance

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

9:10 – 09:55 Uhr: Kontrolle vs. Freiheit? – 5 Tipps für dein Finanzteam der Zukunft

Jan Mundorf | Account Executive | Pleo

Jan Mundorf | Account Executive | Pleo

10:00 – 10:30 Uhr: Die 5 größten Fuckups im Finance und wie du sie vermeiden kannst

Tim Ehrlich | Business Development | Agicap GmbH

Tim Ehrlich | Business Development | Agicap GmbH

10:35 – 11:05 Uhr: Die Finanzschwestern – Steuertipps – wie du Steuern sparen kannst.

Antje Knifka | CEO | Moneyfaktur

Karolin Klaffer | CFO | Moneyfaktur

Antje Knifka | CEO | Moneyfaktur

Karolin Klaffer | CFO | Moneyfaktur

11:10 – 11:40 Uhr: Finanzen auf Social Media

Professor Finanzen | Social Media Creator

Professor Finanzen | Social Media Creator

Professor Finanzen | Social Media Creator 11:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Finance von OnlineMarketing.de.