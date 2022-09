Mit 9:16 zum Erfolg: Der Digital Bash EXTREME – TikTok Marketing

Du möchtest die Marketing-Potenziale TikToks souverän ausschöpfen, ohne dabei „cringe" zu wirken? Dann halte dich an die Best Practices unserer Expert:innen. Am 28. September liefern wir Insights von Creatorn, Agenturen und TikTok selbst.

Über drei Milliarden Downloads und weit mehr als eine Milliarde aktive User – obwohl die App unter ihrem heutigen Namen erst seit sechs Jahren existiert: Die Rede ist von TikTok. Die Entertainment-Plattform überzeugt nicht nur die Gen Z, sondern inzwischen diverse Generationen mit lustigen, spannenden und informativen Kurzvideos im populären 9:16-Format. Das Suchtpotenzial von TikTok ist so enorm, dass die App selbst ein Digital Wellbeing Tool eingeführt hat, das dir deine Nutzungszeit vor Augen führt. TikTok wird aufgrund des riesigen Erfolgs auch zahlreich kopiert, unter anderem von Instagram, Facebook, YouTube und sogar Amazon. Weil TikTok den Digitalraum, Trendentwicklungen und teilweise gar den Musikmarkt disruptiert hat, ist die Plattform mit ihrer immensen Reichweite und Popularität längst zu einem enorm wichtigen Umfeld für verschiedensten Marketing-Ansätze geworden. Wie auch du erfolgreich und möglichst simpel TikTok Marketing betreiben kannst, erfährst du am 28. September in unserem Digital Bash – EXTREME zum Thema. TikTok avanciert mehr und mehr zu einem beliebten Marketing-Umfeld TikToks Erfolge locken mehr und mehr Brands und Advertiser. Denn ein passendes Marketing-Konzept auf TikTok kann deine Umsatzchancen in die Höhe treiben. Dennoch trauen sich immer noch einige Marketer nicht an die Entertainment-Plattform heran. Denn der Algorithmus ist weniger berechenbar als auf anderen Social-Plattformen und die kurzen Videos werden nicht mal schnell nebenbei abgedreht, da sie doch vor allem durch Kreativität überzeugen. Unternehmen, die jedoch Ressourcen für TikTok aufwenden, werden oftmals belohnt. Daher lohnt es sich, die passende Strategie für den eigenen großen TikTok-Auftritt ausfindig zu machen und dort etablierte Trends oder Muster gezielt einzusetzen. Damit dir das gelingt, bringt der Digital Bash EXTREME dieses Mal TikTok-Expert:innen auf die große digitale Bühne. Diese liefern dir ihr Know-how und wertvolle Tipps zum Thema TikTok Marketing, inklusive Insights, Best Cases und Tools. Zusätzlich erhältst du mit deiner Anmeldung auch ein Teilnahme-Zertifikat. Sei einfach ab 9:00 Uhr live dabei und profitiere von den Expert:innenvorträgen beim Digital Bash EXTREME – TikTok Marketing. Sichere dir jetzt deinen Zugang zur Webkonferenz, um dein Fachwissen über TikTok Marketing zu vertiefen. Selbstverständlich kannst du dich bei Fragen direkt an die Speaker wenden; die Antworten gibt es direkt, live und in Echtzeit. Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Das sind die Branchenexpert:innen beim Digital Bash EXTREME – TikTok Marketing Nach der Begrüßung durch OnlineMarketing.de Business Development Managerin Natascha Ehlers startet der Digital Bash EXTREME zum Thema TikTok Marketing mit Marie-Josephine Ludewig, Director of Creative Strategy und Business Development bei Joli Berlin. „TikTok verstehen: der Weg zur Gen Z Love Brand“ ohne dabei cringe zu wirken? Nicht schwer, du musst allerdings sowohl die Gen Z als auch TikTok selbst verstehen. Marie-Josephines Vortrag liefert dir das nötige Wissen über diese zwei Welten. Wer auf TikTok erfolgreich sein will, muss genauso wie auf sämtlichen anderen Social-Media-Plattformen am Ball bleiben. Anhand von spannenden Marketing Cases zeigt dir der Geschäftsführer von JakobStrehlow.de, Jakob Strehlow, wie du mit vierstellige Tagesbudgets effektiv wirbst, nachdem du sinnvolles Testing betrieben hast. Ilias Benameur liefert dir Insights über einen weiteren relevanten Faktor des TikTok Marketings: den Algorithmus. Wenn du den Algorithmus-Code knackst und deine Kampagnen gezielt anpasst, kannst du auf TikTok organische Reichweite gewinnen und dir eine starke Fanbase aufbauen. Als Co-Founder von Gen-Up kennt er die Best Practices von verschiedenen Unternehmen und verrät dir, wie du dich von diesen für deine eigene Brand inspirieren lassen kannst. Nach Ilias Benameurs Vortrag wird ein:e Vertreter:in von TikTok selbst auf der digitalen Bühne des Digital Bash erscheinen und hochrelevante Insights zur App teilen. Mit diesen kannst du deine Strategien, egal ob organisch oder paid, optimal anpassen. Denn wer weiß besser über TikTok Bescheid als die Plattform selbst? Anschließend geht es mit einer absolute Expertin, wenn es um TikTok-Kampagnen und die Gewinnung von Aufmerksamkeit der Generation Z geht, weiter. Kristin Gaska, Creative Strategist bei WeCreate, erklärt, warum das vertikale Format 9:16 eigentlich so beliebt bei der Gen Z ist. Außerdem liefert sie dir konkrete Handlungsanweisungen, wie du das Format am besten für dein Marketing nutzen kannst. Rainer Grill arbeitet bei der Maschinenbau-Firma ZIEHL-ABEGG SE und ist dort unter anderem dafür zuständig, das Unternehmen auf TikTok zu präsentieren. Dort soll so die Aufmerksamkeit potenzieller Business-Kund:innen gewonnen werden, was dem Unternehmen mit Bravour gelingt. Warum TikTok dafür genau die richtige Plattform ist, erklärt er in diesem Vortrag beim Digital Bash EXTREME – TikTok Marketing. Creativity is Key. Das gilt im Performance Marketing und insbesondere für TikTok. Felix Morsbach, TikTok Ads-Spezialist und Co-Founder bei UGCee, spricht in seinem Vortrag darüber, wie die Anatomie des perfekten TikTok Creatives aussieht, und liefert eigens ein Skript für deinen eigenen Performance Booster. Agenda 9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung und Einführung ins Thema

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: TikTok verstehen: der Weg zur Gen Z Love Brand

Marie-Josephine Ludewig | Director of Creative Strategy & Business Development | Joli Berlin

Marie-Josephine Ludewig | Director of Creative Strategy & Business Development | Joli Berlin 9:40 – 10:10 Uhr: TikTok Ads Case Study: Vom scheitern und nicht aufgeben zu vierstelligen Tagesbudgets

Davorin Barudzija | Gründer | This is Recruitment

Davorin Barudzija | Gründer | This is Recruitment 10:10 – 10:40 Uhr: How to TikTok: Power für dein organisches Wachstum

Ilias Benameur | Co-Founder | Gen-Up

Ilias Benameur | Co-Founder | Gen-Up 10:40 – 10:55 Uhr: Pause

10:55 – 11:25 Uhr: TikTok

tba | tba | TikTok

tba | tba | TikTok 11:25 – 11:55 Uhr: Vertical Video – Warum die Gen Z 9:16 Content (TikTok, Reels, Shorts) liebt und wie Brands davon profitieren

Kristin Gaska | Creative Strategist | WeCreate

Kristin Gaska | Creative Strategist | WeCreate 11:55 – 12:25 Uhr: Ist TikTok die ideale Plattform für B2B?

Rainer Grill | Leiter Öffentlichkeitsarbeit/PR | ZIEHL-ABEGG SE

Rainer Grill | Leiter Öffentlichkeitsarbeit/PR | ZIEHL-ABEGG SE 12:25 – 12:55 Uhr: Die Anatomie des perfekten TikTok Creative

Felix Morsbach | TikTok Ads Spezialist & Co-Founder | UGCee

Felix Morsbach | TikTok Ads Spezialist & Co-Founder | UGCee 12:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de Sichere dir hier dein Ticket!

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – TikTok Marketing von OnlineMarketing.de.