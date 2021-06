Storytelling? Wer braucht das eigentlich? Ist das nicht so eine verkopfte Marketing-Idee der Kreativagenturen? Weit gefehlt. Wie dir Storytelling helfen kann, dein Marketing zu optimieren, zeigen dir unsere Expert:innen beim Digital Bash EXTREME. Melde dich jetzt an.

Geschichten wirken. Es gibt unzählige Tests und Experimente, in denen bewiesen wurde, dass zum Beispiel Produktseiten mit Stories mehr verkaufen als solche ohne. Und die Story muss nicht im Fließtext stecken. Sie passiert auch im Bild, im Video oder im Titel. Stories verkaufen. Du denkst, deine Unternehmensgeschichte ist es wert, erzählt zu werden, weißt aber nicht, wie du das anstellen sollst? Kein Problem! Unsere Expert:innen zeigen dir beim Digital Bash EXTREME am 22. Juni ab 09 Uhr, wie du mit Storytelling deinen Umsatz steigerst, mehr Kund:innen gewinnst und auf Social Media die Nutzer:innen auf dich aufmerksam machst. Sichere dir jetzt dein Ticket zu der Web-Konferenz.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 22. Juni keine Zeit? Dann lass dir diese einzigartige Gelegenheit trotzdem nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash EXTREME – Storytelling

Nach einem kurzen Intro von OnlineMarketing.de-Gründer und CEO Marc Stahlmann übernimmt Frank Puscher, Gründer von SpeakersDelight, die digitale Bühne und führt durch den Vormittag. Den ersten Vortrag hält Marie Elisabeth Müller, Storytelling Coach bei Now Age Storytelling Lab, unter dem Titel „Nutzen Sie das virale Potential von Social Stories“. Danach folgt ein Q&A mit der Storytelling-Expertin.

Darauf folgt der zweite Vortrag des Tages von Petra Sammer, Kommunikationsberaterin und Trainerin. Sie erklärt, wie gute Geschichten funktionieren und beantwortet im Anschluss ebenfalls Fragen der Teilnehmer:innen.

Nach einer kurzen Pause übernehmen Uwe von Grafenstein, Managing Partner bei Kalhammer & von Grafenstein, und Bernhard Kalhammer, Managing Partner ebenfalls bei Kalhammer & von Grafenstein, die digitale Bühne. Sie erklären in ihrem Vortrag „Geschichten, die verkaufen“, wie Unternehmen Storytelling geschickt einsetzten, um den Umsatz zu steigern. Auch hier folgt eine Fragerunde mit den beiden Experten.

„Wie funktioniert Storytelling in Social Media?“ – dieser Frage stellt sich Daniel Goihl, Geschäftsführer bei TACSY Agency. Er erklärt, warum Social Media beim Geschichtenerzählen heute nicht mehr außen vor gelassen werden darf. Im Anschluss beantwortet Daniel ebenfalls Fragen der Teilnehmer:innen.

Last but not Least hält Jennifer Fritz, Autorin und Learning Experience Designerin, den Vortrag mit dem Titel „Mit Storytelling Wissen aufbauen“. Sie zeigt, wie Marken Content Marketing für sich nutzen können, um zum Beispiel erklärungsbedürftige Produkte zu verkaufen.

Die Agenda

9:00 – 9:05 Uhr: Opening Digital Bash EXTREME – Storytelling

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH 9:05 – 09:15 Uhr: Intro

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight 09:15 – 09:45 Uhr: Nutzen Sie das virale Potential von Social Stories

Marie Elisabeth Müller | Storytelling Coach | Now Age Storytelling Lab 09:45 – 09:55 Uhr: Q&A mit Marie Elisabeth Müller

Marie Elisabeth Müller | Storytelling Coach | Now Age Storytelling Lab 09:55 – 10:25 Uhr: Wie funktionieren gute Geschichten

Petra Sammer | Kommunikationsberaterin und Trainerin 10:25 – 10:35 Uhr: Q&A mit Petra Sammer

Petra Sammer | Kommunikationsberaterin und Trainerin 10:35 – 10:45 Uhr: Pause



10:45 – 11:15 Uhr: Geschichten, die verkaufen

Bernhard Kalhammer | Managing Partner | Kalhammer & von Grafenstein ; Uwe von Grafenstein | Managing Partner | Kalhammer & von Grafenstein 11:15 – 11:25 Uhr: Q&A mit Uwe von Grafenstein & Bernhard Kalhammer

Bernhard Kalhammer | Managing Partner | Kalhammer & von Grafenstein ; Uwe von Grafenstein | Managing Partner | Kalhammer & von Grafenstein 11:25 – 11:55 Uhr: Wie funktioniert Storytelling in Social Media?

Daniel Goihl | Geschäftsführer | TACSY Agency 11:55 – 12:05 Uhr: Q&A mit Daniel Goihl

Daniel Goihl | Geschäftsführer | TACSY Agency 12:05 –12:35 Uhr: Mit Storytelling Wissen aufbauen

Jennifer Fritz | Autorin und Learning Experience Designerin 12:35 – 12:45 Uhr: Q&A mit Jennifer Fritz

Jennifer Fritz | Autorin und Learning Experience Designerin Ab 12:45 – 13:00 Uhr: Key Takeaways

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight Ab 13 Uhr: Abschluss

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Storytelling mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst du für nur 129 Euro. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash EXTREME – Storytelling von OnlineMarketing.de.