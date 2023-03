Reformiere dein Business mit dem Digital Bash – Recruiting am 19.04.2023. Qualifizierte Mitarbeiter:innen zu finden ist nämlich gar nicht so impossible, wenn du weißt, wo und wie du suchen musst.

Ob über Mitarbeiter:innen, LinkedIn oder Werbeanzeigen – die Wege, über die neue Arbeitskräfte gefunden werden können, sind schier endlos. Doch nicht immer führt jeder Weg auch zum Ziel. Denn die Anforderungen an Jobs können je nach Branche, Position und dergleichen sehr unterschiedlich sein. Welche Route die genau passende für dich ist, um dein Unternehmen um qualifizierte Mitarbeiter:innen zu erweitern, erfährst du beim Digital Bash EXTREME – Recruiting. Von Empoyer Branding über unbequeme Wahrheiten, Diversity Management und LinkedIn Hacks bis hin zu konkreten Kampagnen-Ideen, hält die Agenda alles für dich bereit.

Zum kostenlosen Event

Mit dem Kauf eines Tickets sicherst du dir automatisch den Zugang zur nachträglichen Aufzeichnung, zu den Speaker Slides sowie die Möglichkeit, deine Fragen live an unsere Expert:innen zu stellen.

Unsere Speaker

Wie so oft gibt es auch im Recruiting ein paar unbequeme Wahrheiten, die nur ungern ausgesprochen werden. Umso mutiger also, dass Christian Griesbach von DESPOVE Executive Search & Consulting auf die digitale Bühne tritt, um dich über die aktuellsten Herausforderungen sowie eventuelle Lösungsansätze zu informieren. Denn nur wer weiß, wo Hürden aufkommen können, kann sie auch gekonnt überwinden.

Kommunikation ist das A und O, auch beim Recruiting. Deswegen haben wir Andreas Scheuermann von Auctority eingeladen. Er erklärt, inwiefern strategische Arbeitgeber:innenkommunikation beim Bewerber:inenprozess den Unterschied macht. Richtig umgesetzt, stichst du mit guter Kommunikation beim Employer Branding positiv heraus.

Mitarbeiter:innen als Brand Ambassadors, ist das sinnvoll? Immerhin funktioniert nichts so zuverlässig, wie persönliche Empfehlungen. Dennoch gibt es ein paar Stellschrauben, auf die du achten solltest, um das Potenzial von Markenbotschafter:innen voll ausschöpfen. Thomas Gaiswinkler ist Enterprise Account Executive bei LinkedIn und verrät dir seine Tipps und Tricks für bestmögliche Profile und B2B-Inhalte.

Nach einer kurzen Pause erwartet dich die traditionelle Panel-Diskussion, die in unseren EXTREME Ausgaben für einen exklusiven Austausch unter Branchen-Insidern sorgt. Dieses Mal geht es um nichts weniger als die Frage, wie Unternehmen derzeit passende Mitarbeiter:innen finden und für sich gewinnen können. Daniel Conrad von five14, Florian Müller von Fiverr, Ildiko Peter von Otto, Florian Klages von torq.people, Andreas Scheuermann von Auctority GmbH und Moderatorin Taina Schraps von Faktor 3 erwarten dich im Plenum.

Jens Neumann hält einen Hot Take parat, der es in sich hat: „Was der Vorstand meint, zählt nicht.“ Warum Jens diese These vertritt und weswegen das letzte Wort daher nicht der obersten Führungsriege liegen sollte, erfährst du in seinem Vortrag. Wie du zusätzlich mit HR-Videos nachhaltigen Erfolg bei deiner Zielgruppe einfährst, bespricht er ebenfalls.

Zu guter Letzt erwartet dich ein Paradebeispiel für Diversity Management bei Arbeitgeber:innen. Lisa Schindwolf erklärt am Beispiel ihres eigenen Arbeitgebers, der Gothaer Finanzholding AG, warum Diversity Management für die Arbeitgeber:innenattraktivität von so hoher Relevanz ist, wieso diese nötig ist, um zukünftig Mitarbeiter:innen zu gewinnen und wie du einen auf Diversität ausgerichteten Prozess sinnvoll in das Unternehmen integrieren kannst.

Die Agenda am 19. April

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash EXTREME – Recruiting

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 9:30 Uhr: Unbequeme Wahrheiten im Recruiting

Christian Griesbach | Managing Partner | DESPOVE Executive Search & Consulting

Christian Griesbach | Managing Partner | DESPOVE Executive Search & Consulting 9:30 – 10:10 Uhr: Employer Branding am Limit? Wie strategische Arbeitgeberkommunikation den Unterschied mach t

Andreas Scheuermann | Senior Advisor & Partner | Auctority

Andreas Scheuermann | Senior Advisor & Partner | Auctority 10:00 – 10:30 Uhr: LinkedIn | Tipps & Tricks für ein erfolgreiches Recruiting

Thoman Gaiswinkler | Enterprise Account Executive | LinkedIn

Thoman Gaiswinkler | Enterprise Account Executive | LinkedIn 10:30 – 10:45: Pause

10:45 – 11:45 Uhr: Diskussion: „Mission Impossible“ oder „Mission Possible“? Wie Unternehmen derzeit passende Mitarbeiter:innen finden und für sich gewinnen können

Daniela Conrad | Executive Partner & Co-Founder | five14 GmbH

Florian Klages | Managing Partner | torq.partners

Florian Müller | Country Manager DACH | Fiverr

Andreas Scheuermann | Senior Advisor & Partner | Auctority

Daniela Conrad | Executive Partner & Co-Founder | five14 GmbH Florian Klages | Managing Partner | torq.partners Florian Müller | Country Manager DACH | Fiverr Andreas Scheuermann | Senior Advisor & Partner | Auctority 11:45 – 12:15 Uhr: Was der Vorstand meint, zählt nicht: Expertise schlägt Meinung. HR-Video-Kampagnen, die abgehen

Jens Neumann | Branded Content Consultant | playbook360

Jens Neumann | Branded Content Consultant | playbook360 12:15 – 12:45 Uhr: 200 Jahre, vielfältig und bunt – Wieso Diversity bei der Gothaer ein zentraler Bestandteil der Konzernstrategie ist

Lisa Schindewolf | Co-Lead Team Mindset & Diversity, Referentin Personalentwicklung | Gothaer Finanzholding AG

Lisa Schindewolf | Co-Lead Team Mindset & Diversity, Referentin Personalentwicklung | Gothaer Finanzholding AG 12:45 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Sichere dir jetzt deinen Zugang, um keinen Content zu verpassen. Wir sehen uns dann beim Digital Bash EXTREME – Recruiting.