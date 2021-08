Weihnachten ist die Zeit des Gebens – und wir geben dir an zwei Vormittagen exklusive Insights und spannende Expert:innenvorträge komplett kostenlos. Melde ich gleich an und hebe dein Online Shop pünktlich zu den Festtagen auf das nächste Level.

Man mag es kaum glauben, aber der Sommer 2021 ist nahezu vorbei und kluge Marketer stellen sich jetzt schon wieder auf das Weihnachtsgeschäft ein. Denn die Festtage kommen doch irgendwie immer früher als man denkt. Damit du optimal vorbereitet bist und deine E-Commerce-Strategien gewinnbringend an die Weihnachtssaison anpassen kannst, haben wir für dich zwei Tage vollgepackt mit exklusivem Expert:innenwissen, Tipps und praxisnahem Handlungsanweisungen – so bringst du deine Produkte unter den Weihnachtsbaum deiner potentiellen Kund:innen. Sichere dir gleich dein kostenloses Ticket für den Digital Bash – E-Commerce XMAS am 01. und 02. September 2021 jeweils ab 09 Uhr. Erfahre in spannenden Vorträgen alles wichtige zu den Themen Social Commerce, E-Mail Marketing, Strategieplanung, Personalisierung und Automatisierung.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 01. und 02. September keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Unsere Expert:innen

Tag 1

Nachdem Natascha Ehlers den Digital Bash – E-Commerce XMAS eröffnet hat, starten wir gemeinsam mit den Expert:innen von ChannelAdvisor in den ersten Tag. Christian Gees, Sales Director DACH und CEE, und Simon Derwahl, Enterprise Sales Executive, erklären in ihrem Vortrag, wieso es wichtig ist, jetzt schon an Weihnachten zu denken und wie du deine E-Commerce-Strategie an die wichtigste Verkaufssaison des Jahres anpasst.

Weiter geht es mit Ulisse Sarmiento, Regional Vice President Solution Consulting EMEA bei Tealium. Sarmiento erklärt in seinem Vortrag „Personalisierung: Zünden Sie den Turbo für Ihr Weihnachtsgeschäft“, wieso Personalisierung gerade zur Festtagssaison für dich mehr als ein Buzzword sein sollte.

Danach übernehmen Christoph Rottler, Head of Consulting DACH bei Kameleoon, und Malina Schwab, Head of Sales DACH ebenfalls bei Kameleoon, die digitale Bühne. Sie widmen sich in ihrem Vortrag „Make it a December to remember – Mit der richtigen User-Typologisierung zur Uplift-Bescherung“ der Relevanz von gut aufgesetzten A/B Testings und wie dir diese helfen, deine Kund:innen richtig zu typisieren.

Weiter geht es mit einem weiteren Doppelpack. Unter dem Titel „Eine neue Epoche für die Erstellung von Inhalten – Mit kreativer Automatisierung die Effektivität von Kampagnen steigern“ erklären dir Marc Heinrich, Enterprise Account Executive DAT bei Bynder, und Sophie Hammel, Regional Marketing Manager DACH ebenfalls bei Bynder tätig, wie und welche Technologien eingesetzt werden können, um die Effektivität deiner Kampagnen zu steigern.

„6 Wege zum Erfolg: Aufbruch in neue Dimensionen im Performance Marketing“ – das verspricht Manuel Panzirsch, Geschäftsführer von belboon, in seinem Vortrag. Er zeigt auf, wie intelligente und flexible Strategien im E-Commerce entwickelt werden können und wie Unternehmen, einen organisatorischen Paradigmenwechsel vollziehen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Tag 2

Auch in den zweiten Tag des Digital Bash – E-Commerce XMAS starten wir mit einer kurzen Einführung von Natascha Ehlers. Danach folgt der erste Vortrag von Daniel Furch, VP Marketing bei Productsup. Er erklärt, wie du deine Produkte mit Social Commerce unter den Weihnachtsbaum bringst.

Anschließend übernehmen Philipp Do Castelo Correia, Business Developer bei SAP, und Yurdanur Marangoz-Yesilirmak, Presales Manager ebenfalls bei SAP, die digitale Bühne. In ihrem Vortrag „Sustainable E-Commerce – are you even real?“ widmen sich die Expert:innen einer der wichtigsten Fragen unserer Zeit: Wie kann nachhaltiger Online-Handel künftig funktionieren?

Es folgt der dritte Vortrag des Event-Tages. Dieser stammt von Maximilian Modl, Geschäftsführer von Sendinblue. Maximilian erklärt, wie E-Mail-Marketing für E-Commerce funktionieren kann und stellt Best Practices and Quick Wins vor.

„Reebok x adRom: Umsatz- und Neukunden-Push durch Cutting Edge E-Mail Marketing“ unter diesem Titel findet der letzte Vortrag des Digital Bash – E-Commerce XMAS statt. Manuel Kössler, Head of Sales sowie Member of the Executive Board bei adRom, und Manuel Zosel, Member of the Executive Board ebenfalls bei adRom, zeigt am Beispiel des Falls Reebok wie kurzfristig und effektiv Leads und Umsatz mit dem Medium E-Mail Marketing generiert werden können.

Die Agenda

Tag 1

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – E-Commerce XMAS – Tag 1

Natascha Ehlers | Business Development Manager & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr: Jetzt schon an Weihnachten denken: E-Commerce-Strategien für die wichtigste Verkaufssaison des Jahres

Christian Gees | Sales Director DACH & CEE | ChannelAdvisor ; Simon Derwahl | Enterprise Sales Executive | ChannelAdvisor

Christian Gees | Sales Director DACH & CEE | ChannelAdvisor ; Simon Derwahl | Enterprise Sales Executive | ChannelAdvisor

9:40 – 10:10 Uhr: Personalisierung: Zünden Sie den Turbo für Ihr Weihnachtsgeschäft

Ulisse Sarmiento | Regional Vice President Solution Consulting EMEA | Tealium

Ulisse Sarmiento | Regional Vice President Solution Consulting EMEA | Tealium

10:15 – 10:45 Uhr: Make it a December to remember – Mit der richtigen User-Typologisierung zur Uplift-Bescherung

Christoph Rottler | Head of Consulting DACH | Kameleoon ; Malina Schwab | Head of Sales DACH | Kameleoon

Christoph Rottler | Head of Consulting DACH | Kameleoon ; Malina Schwab | Head of Sales DACH | Kameleoon

10:45 – 11:30 Uhr: Eine neue Epoche für die Erstellung von Inhalten – Mit kreativer Automatisierung die Effektivität von Kampagnen steigern

Marc Heinrich | Enterprise Account Executive DAT | Bynder ; Sophie Hammel | Regional Marketing Manager DACH | Bynder

Marc Heinrich | Enterprise Account Executive DAT | Bynder ; Sophie Hammel | Regional Marketing Manager DACH | Bynder

11:35 – 12:05 Uhr: 6 Wege zum Erfolg: Aufbruch in neue Dimensionen im Performance Marketing

Manuel Panzirsch | Geschäftsführer | belboon

Manuel Panzirsch | Geschäftsführer | belboon

Ab 12:05 Uhr: Key-Takeaways und Abschluss des ersten Tages

Natascha Ehlers | Business Development Manager & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Business Development Manager & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Tag 2

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – E-Commerce XMAS – Tag 2

Natascha Ehlers | Business Development Manager & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr: Wie Sie Ihre Produkte mit „Social Commerce" unter den Weihnachtsbaum bringen

Daniel Furch | VP Marketing | Productsup

Daniel Furch | VP Marketing | Productsup

Daniel Furch | VP Marketing | Productsup 9:40 –10:40 Uhr: Sustainable E-Commerce – are you even real?

Philipp Do Castelo Correia | Business Developer | SAP ; Yurdanur Marangoz-Yesilirmak | Presales Manager | SAP

10:45 – 11:15 Uhr: E-Mail-Marketing für E-Commerce: Best Practices and Quick Wins

Maximilian Modl | CEO | Sendinblue

Maximilian Modl | CEO | Sendinblue

Maximilian Modl | CEO | Sendinblue 11:15 – 11:45 Uhr: Reebok x adRom: Umsatz- und Neukunden-Push durch Cutting Edge E-Mail Marketing

Manuel Kössler | Head of Sales / Member of the Executive Board | adRom ; Manuel Zosel | Member of the Executive Board | adRom

Ab 11:45 Uhr: Key-Takeaways und Abschluss des zweiten Tages

Natascha Ehlers | Business Development Manager & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Business Development Manager & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt.