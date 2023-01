Du brauchst Starthilfe für deine E-Commerce-Strategie 2023? Beim Digital Bash – E-Commerce by Adobe erwarten dich Trends und Insights, mit denen du individuelle Kauferlebnisse, erfolgreiche Relaunchs und eine eindringliche Omnichannel Experience schaffen kannst.

Neues Jahr, neues Glück! Damit du jedoch mit deinem Business nicht vom Glück allein abhängig bist, haben wir dir die wichtigsten Insights zusammengefasst, um erfolgreich in ein neues Jahr voller Commerce-Potentiale zu starten. Wie liefern diverse Expert:innen-Insights, von interaktiven Content-Formaten über Personalisierungstipps bis hin zu Übersetzungsformaten, Website Relaunches, deiner Performance Checkliste und einem Omnichannel-Plädoyer. Jedes Thema wird dir kompakt von einem Insider näher gebracht. Und das Beste? Deine Fragen dazu kannst du dir live von den Expert:innen beantworten lassen.

E-Commerce-Auftakt 2023!

Das erwartet dich beim – E-Commerce by Adobe Event

Umfragen, Quizze und interaktive Grafiken kommen super bei Kund:innen an. Kein Wunder, denn Mitmachformate vermitteln neben dem Spaßfaktor auch das Gefühl, wahrgenommen zu werden. Außerdem werten sie ganz nebenbei Inhalte auf und fördern die Neukund:innengewinnung. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Daniel Patscha, Head of Sales bei Contentbird, den E-Commerce-Auftakt mit seinem Vortrag „Umsatz-Boost in 2023 durch interaktive Content-Formate“ einläutet.

Die Erde kann nicht ohne die Sonne, der Online Shop nicht ohne Customer. Dabei ist die wohl wichtigste Kraft, die letztere beide zusammenhält, die Personalisierung. Der GTM Lead der Adobe Systems GmbH, Volker John, zeigt dir in seinem Vortrag, wie du individuelle Kauferlebnisse gestaltest und damit den Umsatz ankurbelst.

„Auf der Suche nach dem optimalen Übersetzungs-Workflow im E-Commerce? 4 Tipps und ein Best Practice für den effizientesten Prozess!“: Diesen Vortrag hält die Expertin Judith Jegodowski, Head of Sales DACH bei TextMaster. Sie kennt sich mit multilingualen Websites aus und zeigt dir, wie du Herausforderungen hinsichtlich Workflow, Qualitätssicherung und HR mit Leichtigkeit überwindest.

Du hast passend zum neuen Jahr auch deine Website neu gelauncht? Dann ist dieser Vortrag für dich von Interesse. Denn oft wird bei einem technischen Relaunch neben neuer Optik und Funktionsweise implizit erwartet, dass die Website dazu noch erfolgreicher wird. Jan-Hendrik Rauh, Geschäftsführer bei Löwenstark, präsentiert dir ganzheitliche Erfolgsfaktoren, mit denen du alle Erwartungen erfüllst.

Vor langer, langer Zeit gab es einmal drei Schlüssel, die die Türen zu agilen Kompetenzen, absoluter Kund:innenorientierung und einer umfassenden Transformation zu Bestleistungen öffnen konnten. Speaker und Unternehmensberaterin Martina Peuser machte sich auf, um das Geheimnis der Schlüssel mit der gesamten Digital Bash Audience zu teilen. Spaß beiseite: Nachfrager:innen haben immer mehr Macht und erwarten Top-Performances von Online Shops. Das einzig wahre Märchen hierbei ist die Kund:in ist König:in-Mentalität, mit der Martina Peuser in ihrem Vortrag abrechnet.

Erfolgreicher E-Commerce endet nicht mit der Website, sondern erstreckt sich noch weiter über ein vernetztes Omnichannel-Einkaufserlebnis. Senior Retail Commerce Consultant Kristina Dolezych von der diva-e NEXT GmbH erklärt, warum das Thema wieder an Dynamik gewonnen hat, und wie auch du Omnichannel erfolgreich in deine Customer Journey integrierst.

Deine Agenda für den Digital Bash – E-Commerce

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – E-Commerce by Adobe

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr: Umsatz-Boost in 2023 durch interaktive Content Formate

Daniel Patscha | Head of Sales | Contentbird

Daniel Patscha | Head of Sales | Contentbird

9:45 – 10:30 Uhr: Erfolgreich durch Personalisierung im eCommerce

Volker John | GTM Lead | Adobe

Volker John | GTM Lead | Adobe

10:35 – 10:50 Uhr: Auf der Suche nach dem optimalen Übersetzungs-Workflow im E-Commerce? 4 Tipps und ein Best Practice für den effizientesten Prozess!

Judith Jegodowski | Head of Sales DACH | TextMaster

Judith Jegodowski | Head of Sales DACH | TextMaster

10:55 – 11:10: Der perfekte Webseiten-Relaunch – was muss beachtet werden?Wachstumsframework für E-Commerce Unternehmen

Jan-Hendrik Rauh | Geschäftsführer | Löwenstark

Jan-Hendrik Rauh | Geschäftsführer | Löwenstark

11:15 – 11:45 Uhr: Die 3 Schlüssel zur Top Performance im E-Commerce durch Agilität und absolute Kundenorientierung

Martina Peuser | Speaker und Unternehmensberaterin | Martina Peuser

Martina Peuser | Speaker und Unternehmensberaterin | Martina Peuser

11:50 – 12:20 Uhr: Omnichannel lohnt sich nicht! …oder vielleicht doch?

Kristina Dolezych | Senior Retail Commerce Consultant | diva-e NEXT GmbH

Kristina Dolezych | Senior Retail Commerce Consultant | diva-e NEXT GmbH

12:20 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

