Die Festtagssaison steht vor der Tür. Höchste Zeit also, dein E-Commerce Game auf das nächste Level zu heben. Unsere Expert:innen zeigen dir, wie das geht. Hol dir jetzt dein kostenloses Ticket.

Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten – in den nächsten zwei Monaten kommt so einiges auf Retailer zu. Und das bedeutet, ein immenses Potential deinen Umsatz zu steigern. Denn der Adobe Shopping Forecast 2021 prognostiziert bis zum 910 Milliarden US-Dollar Umsatz in der diesjährigen Festtagssaison. Wie du diese Chance für dein Unternehmen nutzt, zeigen dir unsere Expert:innen beim Digital Bash – E-Commerce powered by Adobe am 11. November ab 9 Uhr. Und das komplett kostenlos! Melde dich jetzt an.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Die Speaker

Nachdem Marc Stahlmann, Mitgründer und CEO von OnlineMarketing.de, den Digital Bash – E-Commerce powered by Adobe eröffnet hat, übernimmt Michael Lüken, CEO und Founder von PAQATO, die digitale Bühne. Er hat für dich fünf Tipps, wie deine Mails endlich gelesen werden und teilte diese mit dir in seinem Vortrag.

„Tomorrow came early“, unter diesem Titel hält der zweite Speaker des Vormittags seinen Vortrag. Ansgar Wollnik, Account Executive Commerce bei Adobe, erklärt dir, wie der Fokus auf Kund:innenerfahrung und Kund:innennähe dein Business optimiert.

Für den dritten Slot steht Paul Krüger, Enterprise Account Executive bei Twilio, in den Startlöchern. Er zeigt dir, wie erfolgreicheres Direkt-Marketing mit Direct to Consumer Messaging funktioniert.

Danach folgen Petra Semle, Group Director Client Development, und Tom Rother, Group Director Business Development, beide bei CJ Affiliate, mit ihrem Vortrag „5 Schlüssel-Strategien für internationalen Erfolg im E-Commerce“. Sie zeigen dir neue Strategien, um in dem intensiven Wettbewerbsumfeld des Online-Handels die Aufmerksamkeit der Konsument:innen zu gewinnen.

„Integration von Drittsystemen im E-Commerce – Best Practices“ , diesem Thema widmet sich Ralf Lieser, Director Solutions Consulting bei der TechDivision GmbH. Besonders interessant: Ralf zeigt dir Dos und Dont´s bei der Anbindung von Third-Party Tools.

Danach folgt eine Pause, die wir mit drei interessanten Episoden unseres Digital Bash Podcasts füllen. In allen Folgen geht es natürlich um das Thema E-Commerce. Die OnlineMarketing.de-Redakteur:innen sprechen mit den drei Digital Bash Speakern Marcel Hollerbach, CMO bei Productsup, Lisa Dauvermann, Head of Commerce Platforms/Marketplaces bei Facebook, und Christian Gees, Sales Director DACH und CEE bei ChannelAdvisor.

Nachdem Marc Stahlmann die Teilnehmer:innen nach der Pause wieder begrüßt hat, startet die zweite Hälfte des Tages mit Nikolai Krasnitzky, Commercial Product Manager bei IONOS. Es spricht in seinem Vortrag darüber, wie du es in einem Tag zu einem Online Shop schaffst und wie du effizient online gehen kannst.

„Raus aus den Silos, rein in die Plattform: Partnerschaften als Wachstumstreiber für Unternehmen“, so lautet der Vortragstitel von Alexandra Oberstadt, Account Executive DACH bei Impact. Was würde also passieren, wenn man alle Marketing-Kanäle in einer Plattform zusammenfasst und einen ganzheitlichen Blick darauf wirft? Diese Frage beantwortet die Expertin beim Digital Bash.

Maximilian Neubauer, Amazon A+ Spezialist bei ad agents, übernimmt danach die digitale Bühne. Er spricht in seinem Vortrag darüber, wie du mit Marken-Image auf Amazon glänzen kannst und gibt dir Tipps zur Nutzung von A+ sowie der Brand Story.

Last but not Least hält Katrin Bouani Yonga, Marketing Director bei der movingimage EVP GmbH, ihren Vortrag „Superstar Video! So setzen Sie Bewegtbilder für positive Awareness- und Performance-Effekte ein“. Katrin erklärt dir, wie mit dem Bewegtbildformat die besten (Shopping-)Erlebnisse schaffst und die Bedürfnisse von Kund:innen in den Mittelpunkt rückst.

Agenda

09:00 – 09:05 Uhr: Opening: Digital Bash – E-Commerce by Adobe

09:05 – 09:35 Uhr: 5 Tipps, wie deine E-Mails endlich gelesen werden!

09:40 – 10:10 Uhr: Tomorrow came early

10:10 – 10:40 Uhr: Erfolgreicheres Direkt-Marketing mit Direct to Consumer Messaging

10:45 – 11:30 Uhr: 5 Schlüssel-Strategien für internationalen Erfolg im E-Commerce

11:30 – 12:00 Uhr: Integration von Drittsystemen im E-Commerce – Best Practices

Ralf Lieser | Director Solutions Consulting | TechDivision GmbH 12:00 – 13:30 Uhr: Mittagspause mit dem Digital Bash – Podcast

13:30 – 13:35 Uhr: Welcome Back

13:35 – 14:05 Uhr: In einem Tag zum Online Shop: Wie Sie effizient online gehen und worauf es wirklich ankommt

14:05 – 14:35 Uhr: Raus aus den Silos, rein in die Plattform: Partnerschaften als Wachstumstreiber für Unternehmen

14:40 – 15:10 Uhr: Mit Marken-Image auf Amazon glänzen: Tipps zur Nutzung von A+ (Standard und Premium) sowie der Brand Story

15:10 – 15:40 Uhr: Superstar Video! So setzen Sie Bewegtbilder für positive Awareness- und Performance-Effekte ein

15:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um E-Commerce mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – E-Commerce powered by Adobe von OnlineMarketing.de.

