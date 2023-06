Wenn du deine Kund:innen verstehen und dann auch erreichen möchtest, musst du deine Website aus ihren Augen zu betrachten wissen. Wie das gelingt, erfährst du beim Digital Bash – Customer Experience am 6. Juni mit Google, Merkle und Co.

Wenn du dich immer wieder aufs Neue fragst, wie du auf deine Kund:innen wirkst, dann machst du bereits vieles richtig. Immerhin ist es unglaublich wichtig, das eigene Business regelmäßig von Außen zu betrachten und es durch die Augen von potenziellen Customern zu sehen. Worauf du dabei achten solltest, erfährst du beim Digital Bash – Customer Experience am 6. Juni 2023.

Ab 9:30 Uhr warten sechs Speaker mit vier spannenden Talk auf dich. Von Experience Management über Composable Commerce bis hin zu AI und UX steht ein buntes Programm für dich bereit.

Jetzt anmelden!

Dein Social Setup für den großen Tag

Svenja Niemeyer, Customer Experience Strategist bei Qualtrics, zeigt in ihrem Vortrag auf, wie Unternehmen durch Customer Experience Management „human digital experiences“ schaffen können. Dabei wird erläutert, wie dies gleichzeitig Mehrwert für das Unternehmen generiert. Praxisbeispiele veranschaulichen die vorgestellten Konzepte.

Schon mal von Composable Commerce gehört? Lulzim Bina und Armin Wurmser von Merkle sind Experten auf dem Gebiet. Gemeinsam betrachten sie, warum dieses Konzept nicht nur für die IT-Abteilung, sondern insbesondere auch für das Marketing deines Unternehmens spannend ist. Auch die Vor- und Nachteile werden abgewogen.

User-Experience (UX)- und User-Interface (UI)-Design können zum Erfolg eines Unternehmens einiges beitragen. Quelle? Felix van den Sand von Cobe. Als Speaker erklärt er uns, warum Marken in der Experience Economy zunehmend durch Produktbegeisterung statt Werbedruck definiert werden. Durch die vorgestellte Methode wird UX/UI-Design zu einem nachvollziehbaren Kommunikationsweg, der zur Steigerung des Unternehmenserfolgs beiträgt.

Zeit für das ein weiteres Duo: Christina Salomon und Ralf Ohlenbostel von Google erklären dir, wie und warum du deine AI mit Website-Daten füttern solltest, getreu dem Motto: Man ist, was man isst. Darüber hinaus geht es darum, was Kund:innen heutzutage von Websites erwarten und wie customer-zentrierte Landingpages aussehen.

Deine Agenda für den Digital Bash – Customer Experience

9:30 – 9:40 Uhr: Opening

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH 9:40 – 10:10 Uhr: Digitales Experience Management – Why human digital experiences are better for business

Svenja Niemeyer | Customer Experience Strategist | Qualtrics

Svenja Niemeyer | Customer Experience Strategist | Qualtrics 10:15 – 10:45 Uhr: Wie composable commerce die user experience verbessert

Lulzim Bina | Magnolia Teamlead | Merkle

Armin Wurmser | Salesforce Commerce Cloud Director | Merkle

Lulzim Bina | Magnolia Teamlead | Merkle Armin Wurmser | Salesforce Commerce Cloud Director | Merkle 10:50 – 11:20 Uhr: User Experience ist Brand Experience – Warum erfolgreiche digitale Produkte eine Geschichte erzählen

Felix van de Sand | Managing Director | Cobe

Felix van de Sand | Managing Director | Cobe 11:25 – 11:55 Uhr: Fueling AI with Website data (UX & Core Web Vitals)

Christina Salomon | Conversion Specialist & UX Lead | Google

Ralf Ohlenbostel | Conversion Lead at Google | Google

Christina Salomon | Conversion Specialist & UX Lead | Google Ralf Ohlenbostel | Conversion Lead at Google | Google 11:55 -12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden. Sichere dir also am besten heute noch deinen Zugang, um die Experience nicht zu verpassen. Wir freuen uns auf dich beim Digital Bash – Customer Experience von OnlineMarketing.de.