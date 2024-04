LinkedIn-Schwäche und New Social Media beim Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe

Sichere dir am 25. April die neuesten Branchen-Insights beim Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe und lerne, was New Social Media bedeutet und welche Chancen du auf LinkedIn nicht verpassen solltest.

Spätestens seit der massentauglichen Verfügbarkeit von generativer KI hat sich Content Marketing grundlegend verändert. Dementsprechend gibt es neue Devisen zum den allgegenwärtigen Fragen What’s Hot, What’s Not? Anlass für unsere Content-Marketing-Expert:innen beim Digital Bash, dir bei der nächsten Ausgabe powered by Adobe die neuesten Einblicke aus der Branche zu präsentieren. Sichere dir also heuet noch dein Ticket für den 25. April und bringe deine Inhalte damit auf das nächste Level. Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Keine Zeit am Tag der Ausstrahlung? Keine Sorge, dank der nachträglichen Aufzeichnung kannst du teilnehmen, wann und wo du möchtest. Deal? Deine Agenda beim Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe Martin Babry von CELUM entführt dich in die Welt der Content Supply Chain, indem er die häufigsten Fehler aufzeigt, die bei der Erstellung, Verwaltung und Verbreitung von Inhalten passieren können. Basierend auf Erfahrungen aus hunderten Kund:innenprojekten beleuchtet er die Fallstricke in jeder Phase des Content-Lebenszyklus und gibt praktische Tipps dazu, wie du diese vermeiden kannst. Christian Vogel von Adobe erklärt dir, wie moderne Technologien zur schnellen Erstellung und Aktualisierung von Inhalten beitragen und wie Unternehmen durch eine effiziente Content Supply Chain beeindruckende digitale Erlebnisse schaffen können. Erfahre, wie eine schnelle Seitenladegeschwindigkeit und nahtlose Content-Verwaltung die Kund:innenerfahrung auf deiner Website verbessern und Konversionen steigern können. Johannes Güldenpfennig von Contentbird zeigt dir, wie Künstliche Intelligenz die Content-Erstellung revolutioniert. Er geht auf das richtige Framework für die Nutzung von KI im Content-Prozess ein, diskutiert die Balance zwischen Geschwindigkeit und Qualität und betont die erfolgsentscheidenden Faktoren für den Einsatz von KI in Unternehmen. Timm Rotter von In A Nutshell bietet eine kritische Analyse der Social-Media-Präsenz des deutschen Mittelstands auf LinkedIn. Basierend auf einer Studie mit 20.000 Unternehmen zeigt er auf, wo die Defizite liegen und präsentiert erfolgreiche Strategien und Best Practices für Unternehmen und ihre Führungskräfte. Schließlich erörtert Helge Ruff von OneTwoSocial die Verschiebungen in der Social-Media-Landschaft und erklärt, warum viele Unternehmen an Reichweite und Engagement verlieren. Er präsentiert einen Prozess, mit demUnternehmen Inhalte kreieren können, die nicht nur aufmerksamkeitserregend sind, sondern auch das Potential haben, viral zu gehen. Agenda 9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe

Paul Lahrmann | Digital Bash

Paul Lahrmann | Digital Bash 9:10 – 09:40 Uhr: Die Content Supply Chain und wie man sie vermasselt

Martin Babry | CELUM

Martin Babry | CELUM 09:45 – 10:30 Uhr: Revolutioniert die Art und Weise, wie ihr Websites erstellt und Inhalte bereitstellt

Christian Vogel | Adobe

Christian Vogel | Adobe 10:35 – 11:05 Uhr: Mit KI Struktur zum Content Champion

Johannes Güldenpfennig | Contentbird

Johannes Güldenpfennig | Contentbird 11:10 – 11:40 Uhr: Verpasste Chancen: Der deutsche Mittelstand und seine CEOs schwächeln auf LinkedIn

Timm Rotter | In A Nutshell

Timm Rotter | In A Nutshell 11:45 – 12:15 Uhr: New Social Media: Warum Menschen keinen Marken mehr folgen!

Helge Ruff | OneTwoSocial

Helge Ruff | OneTwoSocial 12:15 Uhr: Abschluss

Paul Lahrmann | Digital Bash Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket für einen Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe von OnlineMarketing.de.