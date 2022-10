Der Content ist erstellt, nun muss er noch an den Customer gebracht werden? Unser Digital Bash – Content Marketing am 19.10. liefert dir Praxistipps, Personalisierungs-Hacks und die Expertise unserer Speaker. Damit kann dein Content langfristig performen.

Ausgeklügelter Content ist schön und gut – doch wie bringst du das Ganze an die Customer? Immerhin sollte der richtige Content zur richtigen Zeit am richtigen Ort erscheinen. Doch kein Grund zur Panik: Unsere Expert:innen zeigen dir, was die potentiellen Kund:innen wirklich interessiert und welche Anfänger:innenfehler du vermeiden solltest.

Ab 9:00 Uhr geht es los mit einem Vormittag voller Know-how und Expert:innen-Insights. Warum 57 Prozent aller Customer die Sprache wichtiger ist als der Preis, wann AI-generierte Texte sinnvoll sind und was erfolgreiche Personalisierung ausmacht, erfährst du beim Digital Bash – Content Marketing am 19. Oktober.

Keine Lust zum Event zu pendeln? Das musst du auch gar nicht! Denn am Digital Bash kannst du bequem per Online-Zugang teilnehmen – egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Diese Inhalte erwarten dich beim Digital Bash – Content Marketing

Nach einem kurzen Opening von Moderatorin Natascha Ehlers läutet Christian Vogel von Adobe Systems die Vortragsreihe ein. Von ihm lernst du, wie du die Formel mit den drei Unbekannten „Inhalt“, „Zeit“ und „Umsatz“ so arrangierst, dass sie erfolgreiches Content-Management ergibt. Auch, welche Rolle Personalisierung dabei spielt wird, wird geklärt.

57 Prozent der Customer finden Informationen in ihrer eigenen Sprache zu erhalten wichtiger als den Preis. Falls du von diesem Fakt überrascht bist, solltest du unbedingt zum Slot „Content Marketing bei Internationalisierung: 5 Tipps für die Lokalisierung“ einschalten. Denn Contentbirds Head of Sales, Daniel Patscha, kennt sich damit aus, wie User Experience und Geschäftsziele unter einen Hut gebracht werden – auch in deinem Unternehmen.

In einer Studie wurden kürzlich Führungskräfte von Scale-ups zu Themen des Content Marketing befragt. Statt allerdings selbst einen Textmarker zur Hand zu nehmen und die Studie mühselig auszuwerten, präsentiert dir Linda Steyeart, Account Executive Germany bei Contentoo die bahnbrechenden Erkenntnisse. Na wenn das kein Service ist.

Mit AI generierte Texte sind oftmals günstiger als von Menschen selbst geschriebene, liegen im Trend und entwickeln sich Tag für Tag weiter. Dennoch bleibt die Frage offen, ob automatisierte und manuell generierte Texte von Google unterschiedliche eingestuft werden? Gründer und CEO von Restreso, Alexander Siebert, hat Antworten auf diese hochaktuelle Frage gefunden und teilt diese ab 10:10 Uhr mit dir.

Erfahrung ist das A und O. Wer allerdings neu in der Content-Marketing-Branche ist, kann sich bei den alten Hasen ganz einfach etwas abschauen. Vanessa Runge ist Senior Marketing Beraterin bei OMR Education und hat anlässlich ihres fünfjährigen Content-Marketing-Jubiläums ihre top 5 Learnings gerankt. Schalte zu ihrem Slot ein und überrasche auch als Berufseinsteiger:in mit jahrelang erprobtem Know-how.

Agenda für den 19.10.

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Content Marketing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:55 Uhr: Richtige Inhalte, richtige Zeit, ordentlicher Umsatz: Erfolgreiches Content-Management

Christian Vogel | Sales GTM Lead Content & Workfront | Adobe Systems GmbH

Christian Vogel | Sales GTM Lead Content & Workfront | Adobe Systems GmbH

10:00 – 10:30 Uhr: Content Marketing bei Internationalisierung: 5 Tipps für die Lokalisierung

Daniel Patscha | Head of Sales | Contentbird

Daniel Patscha | Head of Sales | Contentbird

10:35 – 11:05 Uhr: Wie Europas Unicorns die Lokalisierung von Inhalten skalieren

Linda Steyeart | Account Executive Germany | Contenoo

Linda Steyeart | Account Executive Germany | Contenoo

11:10 – 11:40: Google-Ranking: Warum automatisiert und manuell generierte Texte nicht unterschiedlich eingestuft werden

Alexander Siebert | Founder und CEO | Retresco

Alexander Siebert | Founder und CEO | Retresco

11:45 – 12:15 Uhr: Meine Top 5 Learnings aus 6 Jahren Content Marketing

Vanessa Runge | Senior Marketing Beraterin | OMR Education GmbH

Vanessa Runge | Senior Marketing Beraterin | OMR Education GmbH

12:20 – 12:25: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden. Sichere dir also am besten jetzt noch deinen Zugang, um keinen Content zu verpassen. Wir sehen uns dann beim Digital Bash – Content Marketing von OnlineMarketing.de.