Du hast genug von trockenen Blogeinträgen und Strategie-Guides? Dann bist du bei uns richtig. Denn beim Digital Bash – B2B bringen dir unsere Experten ihr Wissen in Vorträgen interaktiv und kurzweilig näher. Jetzt anmelden.

2022 soll das Jahr werden, in dem du dein Business richtig voranbringst? Dann haben wir etwas für dich vorbereitet. Beim Digital Bash – B2B am 24. Februar ab 9:30 Uhr haben wir einige der Top-Experten aus dem B2B Marketing eingeladen. Einen Vormittag lang teilen sie kostenlos ihr Wissen mit dir und geben dir den Kickstart, der dir vielleicht bisher gefehlt hat.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 24. Februar keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Die Speaker beim Digital Bash – B2B

Nachdem Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de das Event eingeleitet hat, startet Heiko Paulick von mellowmessage den Vormittag. Er hat kompaktes Wissen zum Was, Wie und Warum im B2B Content Marketing mitgebracht. Im interaktiven Vortrag erfährst du, warum Content Marketing unverzichtbar ist und wie du es im Unternehmen erfolgreich einsetzt.

Im nächsten Slot bekommst du von Patrick Füngerlings von eMinded dargelegt, wie du die Herausforderungen im B2B Marketing, wie langwierige Entscheidungswege und kleine Budgets, anhand von Praxisbeispielen angehen kannst.

Du möchtest dein B2B Business auf das nächste Level heben? Dann bist du bei dem Vortrag von Markus Erwin von Adobe gut aufgehoben! Er deckt auf, warum gerade auch B2B-Kund:innen eine Customer-Data-Plattform nutzen sollten, um ihre Vertriebs- und Marketing-Strategie auf das nächste Level zu heben und das Kund:innenerlebnis in den Mittelpunkt zu setzen.

„How Mobile Games drive the App Economy“ lautet der Titel des nächsten Vortrags. In diesem teilt Jonas Thiemann von der AppLike Group, warum Marketer besonders auch im B2B-Bereich Mobile Games auf dem Schirm haben sollten.

Last but not least tritt Zoran Katic von Pluspulso ans Mikro. Er hat LinkedIn als Akquiseplattform als Thema mitgebracht. Bei ihm erfährst du, wie du Organisch und Paid ideal aufeinander abstimmst, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – B2B

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: B2B Content Marketing – Kompaktes Wissen zum Was, Wie und Warum

Heiko Paulick | User Experience Strategist | mellowmessage GmbH

Heiko Paulick | User Experience Strategist | mellowmessage GmbH

10:15 – 10:30 Uhr: B2B Marketing in Unternehmen – So behältst Du den Überblick

Patrick Füngerlings | Senior Digital Marketing Manager | eMinded GmbH

Patrick Füngerlings | Senior Digital Marketing Manager | eMinded GmbH

10:35 – 11:05 Uhr: Hebe Dein B2B Business auf das nächste Level – mit individueller Kundenansprache in Echtzeit

Markus Erwin | Sr. GTM Lead Adobe Experience Platform | Adobe

Markus Erwin | Sr. GTM Lead Adobe Experience Platform | Adobe

11:10 – 11:40 Uhr: How Mobile Games drive the App Economy

Jonas Thiemann | Co-CEO und Co-Gründer | AppLike Group

Jonas Thiemann | Co-CEO und Co-Gründer | AppLike Group

11:45 – 12:15 Uhr: Account Based Marketing auf Linkedin: Damit gewinnt ihr die high hanging fruits als Kunden

Zoran Katic | Geschäftsführer & Linkedin Training und Digital Sales Enablement | Pluspulso GmbH

Zoran Katic | Geschäftsführer & Linkedin Training und Digital Sales Enablement | Pluspulso GmbH

12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um B2B mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – B2B von OnlineMarketing.de.