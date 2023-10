Baby got Business und Social-Media-Ikone Ann-Katrin Schmitz laden erneut Brands, Creator und Plattformvertreter:innen für ein branchenübergreifendes Social Media Marketing Event nach Hamburg ein. Am 20. Oktober trifft sich das Who is Who der Social-Media- und Influencer-Marketing-Szene. Auch Meta, Snapchat, Pinterest, TikTok und Co. sind vor Ort. Und du kannst dabei sein! [Anzeige]

Marken, Medienschaffende, Freelancer, Creator und Podcaster, Journalist:innen und Vertreter:innen der großen Tech Player – sie alle kommen am 20. Oktober im Curio Haus in Hamburg zusammen, um Teil der zweiten Ausgabe der Baby got Business Konferenz zu sein. Zusammen mit IdeeDialog veranstaltet die der Online-Marketing-Szene gut bekannte Brand Baby got Business von Ann-Katrin Schmitz erneut ein Event, das ein großes Social Media und Influencer Marketing Update verspricht und mit Speakern aus der Welt der Influencer sowie von Plattformen wie Meta und TikTok selbst daherkommt.

Das hat die Baby got Business Konferenz 2023 für dich in petto

Baby got Business ist vielen aufgrund des gleichnamigen Podcasts ein Begriff. Und Ann-Katrin Schmitz, auch als Himbeersahnetorte auf Instagram und Mitgründerin von NovaLanaLove bekannt, bringt die Ideen und Insights aus der Welt des Social Media Marketing, über die sie oft mit Expert:innen spricht, erneut auf die Bühne. Zum Konzept der Konferenz heißt es:

Wir möchten das Lernen und echte Insights wieder in den Vordergrund stellen, statt nur mit großen Namen im Programm zu werben. Die Auswahl der Themen und Speaker:innen ist das Resultat aus unserer Arbeit als Berater:innen: Wir wissen, welche Fragen sich Marken, Content Creator:innen und Plattformen dieses und vor allem im nächsten Jahr stellen. Antworten darauf zu finden und die richtigen Personen miteinander zu vernetzen, ist Teil unseres täglichen Jobs. Wir sind die Schnittstelle. Genau diesen Zugang möchten wir jetzt mehr Menschen ermöglichen. Let’s get everyone on the same page!

Im Programm, das von 9 Uhr morgens bis zur Aftershow Party facettenreiche Einblicke bietet, stehen zahlreiche bekannte Speaker und Hands-on-Beiträge für die Markenbildung. Alle Interessierten können sich eine von vier Ticket-Optionen – All in one, Online only, Students go conference und Aftershow Ticket – sichern.