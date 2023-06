Für Digital Bash Fans fällt der offizielle Sommerbeginn dieses Jahr auf den 4. Juli. Lass dich inspirieren, von Twitch Ads über AI Sales bis hin zur Sommerlochüberbrückung – und sei kostenlos dabei.

Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Ein kostenloses Ticket für die Digital Bash – Summer Edition. Am 4. Juli startet der Direktflug Richtung super Sales und Content Summer um 9 Uhr. Wir machen einen weiten Bogen um das Sommerloch und liefern stattdessen Insights zum Gen Z Marketing, zu Streaming Ads, Performance Max-Kampagnen, CX und beleuchten AI-Sales-Prozesse.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Du befindest dich zu diesem Zeitpunkt schon in einer Hängematte auf den Malediven? Keine Sorge, dank dem Livestream und einer nachträglichen Aufzeichnung kannst du teilnehmen, von wo du möchtest. Auch im Büro oder aus Balkonien. Die Summer Edition kommt auch zu dir auf dein mobiles Endgerät.

Diese Speaker erwarten dich in der Digital Bash – Summer Edition

Der Urlaub ist eingereicht und aktuell sind mehr Aufgaben als Mitarbeiter:innen im Büro? Für diesen Fall schafft Christopher Stoll von der everii Group Abhilfe. Die Rede ist von leistungsstarken KI-Tools, die einspringen, wenn das Team reduziert oder nur eingeschränkt verfügbar ist. Lerne fünf leistungsstarke KI-Tools für deinen Sales-Bereich kennen und gib dir damit die Chance, auch im Urlaub wirklich abschalten zu können.

Willkommen in der atemberaubenden Welt von Twitch! Hier kommen Gaming-Enthusiast:innen, kreative Köpfe und eine gigantische Community zusammen, um ein Streaming-Spektakel zu erleben. Doch Twitch ist weit mehr als nur Unterhaltung – es kann auch ein Sprungbrett für den Absatz sein, dank effektiver Werbung! Erfahre von Merdan Dogan von der streamboost GmbH, wie zukunftsorientierte Unternehmen wie BMW, Lufthansa, Stepstone und andere mit Streaming Ads automatisiert und datenbasiert Millionen junger Zuschauer:innen über Livestreams erreichen.

Im Sommer steigen die Temperaturen; das soll auch für deine Performance gelten. Mit den wertvollen Insights von Gerhard Jahns von Finwaa machst du deine Performance Max-Kampagnen jetzt schon fit für das Herbst- und Wintergeschäft und bringst deine Werbestrategie auf den Weg zum Erfolg.

Sommer, Sonne, Sommerloch? Dieses Tief kannst du nach dem Vortrag von Anna Andrews (Frankfurter Allgemeine Zeitung) getrost skippen. Während Ansprechpartner:innen eine Palme in ihren Slack-Status packen und Kund:innen am Strand spazieren, kannst du mit der richtigen Vorbereitungen einige Tasks erledigen, für die du sonst keine Zeit hast. Worauf du dabei achten solltest, erfährst du in ihrem Vortrag.

In Zeiten von sinkenden TV-Reichweiten, Adblockern und einer „Cookieless Future“ braucht es neue Lösungen, um die Gen Z nachhaltig zu erreichen – Marcel Kern von OMG FUSE zeigt dir, wie und wo das besonders gut gelingen kann. Damit kann deine Marke unkompliziert mit der jungen Zielgruppe auf Plattformen wie Twitch, YouTube oder Joyn in Kontakt treten.

Kennst du deine Kund:innen überhaupt? Die meisten Marken sind zu weit weg von ihren Customern, was sich langfristig im Sales-Bereich widerspiegelt. Michael Nenninger (rpc – The Retail Performance Company) hilft dir bei einer Neuaufstellung der Kund:innenbeziehung und leistet damit Paartherapie für deine Unternehmensbeziehungen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Summer Edition 2023

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 09:40 Uhr: The Power of AI in Sales: 5 Tools für einen erfolgreichen Vertrieb

Christopher Stoll | CSO | everii Group

Christopher Stoll | CSO | everii Group

09:45 – 10:15 Uhr: Werbung auf Twitch – Unsere Ads-Plattform macht es möglich!

Merdan Dogan | Co-Founder / Head of Marketing & Sales | streamboost GmbH

Merdan Dogan | Co-Founder / Head of Marketing & Sales | streamboost GmbH

10:20 – 10:50 Uhr: Summer's hot for Performance Max – Wie du PMax fit machst für das Herbst- und Wintergeschäft

Gerhard Jahns | Senior Online Marketing Manager | Finnwaa GmbH

Gerhard Jahns | Senior Online Marketing Manager | Finnwaa GmbH

10:55 – 11:25 Uhr: Alle Jahre wieder – das Sommerloch. Ideen diesem entgegenzuwirken.

Anna Andrews | Performance Marketing Managerin | Frankfurter Allgemeine Zeitung

Anna Andrews | Performance Marketing Managerin | Frankfurter Allgemeine Zeitung

11:30 – 12:00 Uhr: The Next Level of Entertainment – How to reach Gen Z

Marcel Kern | Account Team Lead | OMG FUSE

Marcel Kern | Account Team Lead | OMG FUSE

12:05 – 12:35 Uhr: Hilfe, ich kenne meine Kund:innen nicht! Neue Strategien für eine funktionierende Kundenbeziehung

Michael Nenninger | Partner | rpc – The Retail Performance Company

12:35 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket für einen sommerlichen Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Summer Edition von OnlineMarketing.de.