Auf YouTube und Twitter sind die offiziellen Accounts von Pornhub noch aktiv und haben in der Summe weit über vier Millionen Follower. Auch diese Plattformen könnten Instagram bald folgen und eine Sperrung der Accounts vornehmen, um das eigene Marken-Image nicht zu gefährden. Der Pornographieplattform wird schon seit Jahren vorgeworfen, von sexueller Ausbeutung zu profitieren, weshalb auch Petitionen zur Abschaltung millionenfache Zustimmung in Form von Unterschriften erhalten haben. Darüber hat beispielsweise das ZDF-Magazin zoom berichtet:

Weniger Aufmerksamkeit auf Drittplattformen ist eines der Ziele, die unter anderem das NCOSE verfolgt. Die Organisation drängt zum Beispiel auch Google dazu, weniger Traffic für Pornhub und Co. zu generieren. So heißt es etwa:

Determining how people receive information and what information they see first places Google in a great position of power—and therefore significant ethical responsibility. Google can and MUST continue to adjust its algorithms so that other search terms like ‚teen porn‘ and ‚choking porn‘ stop leading to Pornhub.com and that other terms like ‚rape porn‘ or ‚family porn‘ lead to resources, not videos of sexual assault and incest. Google has showed us they’re able to ‚do the right thing.‘ We hope they do so again.