Nach dem Vorbild des Mutterkonzerns Facebook hat Instagram ein Label auf den Profilen für staatlich-unterstützte Medien eingeführt. Der Journalist Casey Michel entdeckte die Markierungen als erster und teilte Screenshots von dem neuen Feature auf Twitter:

Allerdings sind die Instagram Labels bis jetzt nur für US-amerikanische User sichtbar. Klicken diese auf die Kennzeichnung gelangen die Nutzenden zur Support Page von Instagram. Dort sind die Richtlinien des Unternehmens detailliert beschrieben und es wird erklärt, was das Label bedeutet. Hier beschreibt die Social-Media-Plattform:

Instagram defines ‘state-controlled media’ as media outlets that Instagram believes may be partially or wholly under the editorial control of their government, based on our own research and assessment against a set of criteria developed for this purpose. […] We hold these accounts to a higher standard of transparency because we believe they combine the influence of a media organization with the backing of a state.