Bisher vertrat Facebook die Auffassung, dass die Posts von Politiker:innen immer öffentlichkeitsrelevant facebookseien. Dies führte bereits zu zahlreichen Debatten, da die Social-Plattform beispielsweise rassistische und diskriminierende Inhalte von Menschen, die in der Politik eine Rolle spielen, nicht entfernte. Die wohl größte Kritik erntete Facebook dafür, dass Posts des Ex-Präsidenten Donald Trump auf seinem Account bestehen blieben, obwohl diese von anderen Social-Plattformen bereits entfernt wurden.

Nun sperrte das relativ neue Oversight Board, das problematische Inhalte sowie User und deren Entfernung bewertet, das ehemalige Staatsoberhaupt weiterhin – und stieß damit die Änderungen der bisher vorherrschenden Content-Regeln an. Denn wie das Online-Magazin The Verge berichtet, arbeitet Facebook an neuen Richtlinien, die Posts von Politiker:innen nicht automatisch als „newsworthy“ einstufen. Derartige problematische Inhalte würden dann in einem standardisierten Verfahren überprüft und gelöscht werden.

Bisher proklamierten Facebook Executives – darunter auch Mark Zuckerberg –, dass private Unternehmen nicht die Schiedsrichterrolle bei politischen Debatten einnehmen sollten. Würde ein:e Politiker:in problematische Statements posten, wäre das trotzdem von Interesse für die Menschen. Nick Clegg, VP of Global Affairs and Communications bei Facebook, erklärte in einer Rede auf dem Atlantic Festival in Washington DC:

Facebook has had a newsworthiness exemption since 2016. This means that if someone makes a statement or shares a post which breaks our community standards we will still allow it on our platform if we believe the public interest in seeing it outweighs the risk of harm. Today, I announced that from now on we will treat speech from politicians as newsworthy content that should, as a general rule, be seen and heard.