Mohan sprach bei seiner Keynote davon, dass diese Technologie „die Grenzen menschlicher Kreativität verschieben“ werde. Ein Satz, der sich nahtlos in den aktuellen KI-Wettbewerb der großen Social-Plattformen einfügt. Denn die Integration von Veo 3 könnte für YouTube ein strategisch wichtiger Schritt werden – gerade im Wettbewerb mit TikTok und Instagram.

Veo 3 ist das derzeit fortschrittlichste KI-Videomodell von Google. Es kann auf Basis von Texteingaben nicht nur Video-Clips, sondern auch passende Sounds generieren. Das ermöglicht es Creatorn, ohne aufwendige Produktion neue Inhalte für Shorts zu erstellen. Neal Mohan erklärte dazu in Cannes:

A lot can change in a generation. Entertainment itself has changed more in the last two decades than any other time in history. Creators led this revolution.