Du gibst den Ton an: YouTube ermöglicht es Usern, mit einem neuen AI Feature Tracks für Shorts und Longform-Videos zu generieren.

DIY Tracks erstellen wird einfacher denn je: YouTube stärkt seine Kurzvideoplattform mit einem neuen Feature, das den Einsatz von Musik in Videos erleichtert: Dream Track. Mit dieser Funktion können Creator in den USA jetzt individuelle, KI-generierte Soundtracks für ihre Shorts und Longform-Videos direkt in der YouTube Create App erstellen. Diese Neuerung ist Teil der Strategie, YouTube Shorts weiter auszubauen und den Creatorn bessere Tools an die Hand zu geben, um ihre Inhalte attraktiver zu gestalten.

Neal Mohan, der CEO von YouTube, kündigte das neue Feature bereits über seinen Threads Account an und betonte, dass Dream Track speziell entwickelt wurde, um die Musikproduktion für Videos zu vereinfachen. Auf Shorts selbst wird noch detaillierter vorgestellt, wie mit Dream Track Sounds aus Text-Prompts generiert werden können und wer die generierten Sounds nutzen und remixen darf.

YouTube setzt auf smarte Funktionen für kreative Inhalte

Die Einführung von Dream Track ist nur ein Teil einer Reihe von Updates, die YouTube implementiert, um die Nutzung seiner Plattform zu optimieren. Neben der Soundtrack-Generierung führt YouTube jetzt auch eine neue Suchfunktion ein, die es Usern ermöglicht, Begriffe direkt in den Kommentaren zu durchsuchen. Diese Funktion dient jedoch nicht der Verwaltung durch Creator, sondern bietet ihnen eine zusätzliche Möglichkeit, schneller auf relevante Themen und Diskussionen in ihren Videos zuzugreifen.

Zusammen mit der jüngsten Erweiterung der Shorts-Videolänge auf bis zu drei Minuten fügt sich Dream Track nahtlos in YouTubes Bemühungen ein, den Creatorn mehr Flexibilität und kreative Freiheit zu geben. Damit schafft die Plattform zunehmend konkurrenzfähige Features im Vergleich zu TikTok und Instagram Reels, die ebenfalls ständig ihre Möglichkeiten für Kurzvideos ausbauen. Auch die Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT und Dream Machine zeigt, dass die Zukunft der Content-Kreation stark von Künstlicher Intelligenz geprägt wird, wie das Beispiel des Künstlers Arata Fukoe deutlich macht, der mit AI Tools einen Song und ein Musikvideo erschaffen hat und damit für Furore in den sozialen Medien sorgte.