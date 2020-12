Die Fertigungsindustrie steht vor neuen Herausforderungen – und das nicht erst seit der Coronapandemie. In dem Whitepaper von Ibexa findest du fünf spannende Bereiche, die du bei der digitalen Transformation nicht außer Acht lassen solltest. [Anzeige]

Die weltweite Verbreitung von Covid-19 hat nicht nur unser alltägliches Leben, sondern auch die Business-Welt stark verändert. Auch in der Fertigungsindustrie stehen Unternehmen jetzt mehr denn je vor neuen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. B2B Businesses sind gezwungen, die traditionellen Regeln des vertrieblichen Engagements zu verlassen und sich auf neues Terrain zu begeben. Für viele bedeutet dies in erster Line, den Fokus neu zu setzten und zwar auf den digitalen Vertrieb. Genauer: Arbeitsabläufe, Produkte und die Kommunikation müssen an die heutige Erlebniswirtschaft angepasst werden und den Kunden in den Mittelpunkt rücken. Denn die Costumer Experience (CX) ist heute branchenübergreifend entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens.

In dem Whitepaper von Ibexa findest du echte und auf die Fertigungsindustrie maßgenschneiderte Expertentipps, wie du mit deinem Unternehmen die digitale Transformation erfolgreich durchläufst und die CX gewinnbringend anpassen kannst.

Direkt zum Download

CX und neue Technologien: Welche Aspekte sind für deine digitale Transformation entscheidend?

Industrie 4.0, Experience Transformation und Design Strategy: Diese Buzzwords kursieren in der Fertigungsindustrie schon seit Längerem. Aber was steckt dahinter? Einfach formuliert bedeutet die digitale Transformation für die deutsche Fertigungsindustrie, dass es zu einer Neugestaltung der internen Prozesse für autonomes Arbeiten kommt und bestimmte Prozesse automatisiert werden. In dem Whitepaper von Ibexa mit dem Titel „Fünf wichtige Aspekte für die Transformation in der Fertigung“ bekommst du für dein Unternehmen genauso anschaulich wie unkompliziert erklärt, wie du dein Business digital auf den neusten Stand bringst. Dabei sind die fünf wichtigsten Aspekte:

Der digitale Imperativ

Die digitale Reise, Schritt für Schritt

Sie sind für die Customer Experience verantwortlich

Neue Geschäftsmodelle

Die Technologie

Sichere dir jetzt das Wissen der Branchenkenner und lass die Konkurrenz hinter dir. Denn eins ist klar: Die digitale Transformation beginnt mit dir.

Lade dir jetzt kostenlos das Whitepaper herunter