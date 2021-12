Ein beliebtes Feature bei WhatsApp ist die Anzeige, wann die Chat-Partner:innen zuletzt online waren. Wer diese Information nicht mit anderen Teilen wollte, konnte dies bisher in den Einstellungen des Messengers festlegen. Jetzt rollt die Meta-Tochter eine neue Sicherheitsfunktion aus, die es per default nur noch Kontakten erlaubt auf den „Zuletzt Online“-Status zuzugreifen. Das heißt, wenn du zuvor noch nicht mit einer Person gechattet hast, kann diese auch nicht sehen, wann du den Messenger das letzte Mal geöffnet hast.

Diese Neuerung ist eine weitere Maßnahme von WhatsApp, um die Privatsphäre der User zu schützen. Denn wie das Online-Magazin WABetaInfo herausstellte, können nun auch Third Party Apps nicht mehr auf den Online-Status der Nutzer:innen zugreifen:

Maybe you don’t know, but if you visit the App Store or the Google Play Store you can find some third-party apps that are able to log the last seen and the online status of select contacts. […] Since those third-party apps don’t have an active chat with you, they cannot see when you are online.