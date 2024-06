Das Text-to-Speech Feature im Chrome Browser ermöglicht Android Usern, Website-Inhalte anzuhören, statt diese zu lesen. Auch Deutsch ist als Vorlesesprache verfügbar.

Seit Monaten hat Google mit diesem Feature experimentiert, jetzt kommt der Roll-out: Mit Listen to this page erlaubt der Chrome Browser Googles User auf Android-Geräten, die Inhalte von einer Website anzuhören. Für dieses Feature stehen diverse Sprachen zur Verfügung. Die Nutzer:innen erhalten auch Abspielmöglichkeiten. Das neue Feature lässt sich einfach über das Dreipunktemenü im Browser finden – allerdings noch nicht überall.

Audiotrend für Website-Recherche? Listen to this in der Übersicht

Wer auf Chrome 125 zugreifen und das neue Feature nutzen kann, hat die Möglichkeit, vor- und zurückzuspulen, das Anhören zu stoppen und die Playback-Geschwindigkeit zu verändern. Auch können User aus verschiedenen Stimmen wählen, die die Textelemente vorlesen. Zudem können sie das Hervorheben von Texten und das Auto-Scroll Feature aktivieren oder deaktivieren.

Wichtig zu beachten ist, dass die Funktion für Google Chrome nur für Android verfügbar ist. Und nicht auf jeder Website werden die User das Feature einsetzen können. Ist es verfügbar, erscheint es im Dreipunktemenü zwischen den Reitern „Übersetzen“ und „Zum Startbildschirm hinzufügen“.

Das Listen to this page Feature im Dreipunktemenü bei Chrome, © 9to5Google

9to5Google berichtet vom partiellen Roll-out nach mehreren Tests. Bald könnte das Feature für alle Android User bereitstehen. Im Google Help Center werden keine Einschränkungen bezüglich der Verfügbarkeit – abgesehen von den Websites selbst – angegeben. Websites, die der 9to5Google-Autor Abner Li anhören konnte, konnten wir im Test jedoch noch nicht anhören. Das Feature lässt womöglich in Europa noch kurze Zeit auf sich warten. In den vergangenen Wochen wurde die Verfügbarkeit jedoch stark ausgeweitet.

Sobald User die Funktion nutzen (können), haben sie die Möglichkeit, die Website-Inhalte auditiv auch bei gesperrtem Bildschirm zu verfolgen. Zudem ist es möglich, beim Anhören des Inhalts auf anderen Seiten bei Chrome zu browsen.