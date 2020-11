Das Internet vergisst nicht. Dazu tragen Seiten wie die Wayback Machine bei. In diesem Internet Archive finden sich Momentaufnahmen von Websites von vor zehn, 15 oder 20 Jahren (zum Beispiel sah so unsere Seite am 04. Februar 2012 aus). Doch auf Seiten wie dieser bleiben auch Inhalte sichtbar, die die Original-Website später als falsch anerkannt und vielleicht sogar von der Plattform genommen hat. In den vergangenen Monaten sind Plattformen wie Facebook und Twitter immer stärker darauf bedacht gewesen, Falschinformationen als solche zu kennzeichnen. Um die Verbreitung von Desinformationen einzuschränken, bindet auch die Wayback Machine ab sofort Fact Checking ein. Mark Graham, der Director der Wayback Machine, schreibt in dem offiziellen Blogpost:

We are attempting to preserve our digital history but recognize the issues around providing access to false and misleading information coming from different sources. By providing convenient links to contextual information we hope that our patrons will better understand what they are reading in the Wayback Machine.