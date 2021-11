Vielleicht kannst du bald auch auf Spotify vertikal swipen. Den vertikalen Video-Feed hat besonders TikTok geprägt und andere Plattformen wie Instagram und YouTube haben das Design übernommen. Nun experimentiert auch Spotify mit dieser Art der Anzeige. Der Product Designer Chris Messina teilte Screen-Aufnahmen der bisher unveröffentlichten Discover-Funktion auf Twitter.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip. #NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

Das Discover Feature befindet sich derzeit in einer Betaphase. Doch die Aufnahmen von Messina zeigen, wie sich beim Tippen auf den Discover Button ein kurzer Video-Clip mit passendem Musikausschnitt öffnet. User können den Song liken oder zu Playlists hinzufügen und weiterswipen. Zusätzlich wird Usern der Song-Titel, Artist und das Albumcover angezeigt.

Spotify ist nicht das erste Unternehmen, das überlegt, wie es vorhandenen Content für ein solches Format nutzen kann. Auch Netflix hat Anfang des Jahres mit „Fast Laughs“ einen TikTok-Klon gelauncht. Direkt in der Netflix App finden iOS User den neuen Bereich, der kurzweilige Unterhaltung verspricht. Der Content wird nicht extra für den Bereich kreiert, wie es auf TikTok, Instagram und YouTube der Fall ist. Stattdessen verwerten Netflix und jetzt auch Spotify einfach ihre Inhalte wieder. Das kann funktionieren, hat natürlich aber nicht den gleichen Charme wie User Generated Content, der neue Trends entstehen lässt und weiterführt. Zudem fehlt sowohl bei Netflix als auch bei Spotify die soziale Komponente des Kommentarbereichs.

Spotify hat zu dem Test des Discover-Bereichs noch keinen Kommentar abgegeben. Mashable gegenüber gab ein Mitglied des Presseteams an:

At Spotify, we routinely conduct a number of tests in an effort to improve our user experience. Some of those tests end up paving the way for our broader user experience and others serve only as an important learning. We don’t have any further news to share at this time.