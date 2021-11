„I've got the power" oder doch „Agathe Bauer"? Mit Spotify Lyrics können Hörer:innen textsicher bei ihren Lieblingssongs mitsingen. Das Feature wird jetzt weltweit ausgerollt.

Ab sofort steht Spotify-Hörer:innen ein von vielen erwartetes Feature zur Verfügung. Mit Spotify Lyrics können sie den Songtext von Liedern auf Spotify mitlesen und -singen. Die In-App-Funktion war bisher in 28 Märkten verfügbar, nun rollt deine Streaming-Plattform sie weltweit aus. In Zusammenarbeit mit Musixmatch stellt man nun die Lyrics eines Großteils des Musikkatalogs zur Verfügung. Leider kann Spotify nicht für jeden Song garantieren, dass der Songtext bekannt ist.

Real-time Lyrics für alle Spotify User

Bis 2016 hatte Spotify bereits mit Musixmatch zusammengearbeitet, die Partnerschaft jedoch aufgelöst. An dessen Stelle trat Genius, das das „Behind the Lyrics“ Feature bereitstellte. Bei diesem werden nur einige Stellen des Songtextes vorgestellt, zusammen mit Hintergrundinformationen zu Artist und der Entstehungsgeschichte. Interessant für alle, die mehr über den Song lernen möchten, zum Mitsingen aber absolut ungeeignet. Die Zusammenarbeit mit Genius wird nun zugunsten von Spotify Lyrics aufgelöst.

So greifst du auf Spotify Lyrics zu

Die Texte zu den verfügbaren Songs finden User folgendermaßen:

In der mobilen Version: In der „Jetzt spielen”-Ansicht eines Songs vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen. Der Text wird in Echtzeit angezeigt, während der Song abgespielt wird. Um die Lyrics zu teilen, können Hörer:innen auf den „Teilen”-Button am unteren Rand des Bildschirms klicken und die gewünschten Lyrics sowie die Plattform auswählen, auf der sie den Text teilen möchten.

In der Desktop-App : Mit einem Klick auf das Mikrofonsymbol in der Liste „Aktuelle Wiedergabe” werden die Lyrics des Songs in Echtzeit während der Wiedergabe angezeigt.

: In der TV-App : In der „Jetzt spielen”-Ansicht eines Song auf den „Lyrics-Button” in der rechten Ecke der Schaltfläche klicken und Lyrics aktivieren. Sobald diese Funktion aktiviert ist, werden die Liedtexte auf dem Bildschirm angezeigt.

:

Spotify Lyrics sind für Premium-User sowie für Nutzer:innen des werbefinanzierten Spotify in allen Märkten über iOS- und Android-Geräte, Desktop, Spielkonsolen und TV verfügbar. Das heißt, Spotify kann künftig auch für einen Karaokeabend über TV oder Spielekonsole genutzt werden. In der mobilen Version können User Songtexte mit ihren Freund:innen auf Social Media teilen.

