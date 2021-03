Spaces oder Clubhouse? Im Bewusstsein vieler User ist das Twitter Feature und die Hype App eigentlich das Gleiche. Dabei gibt es – zumindest beim Speichern der Gespräche – einen erheblichen Unterschied. Wie der Publisher Mashable berichtet, werden zwar sowohl bei Clubhouse als auch bei Spaces die Talk Sessions aufgezeichnet. Allerdings löscht die Hype App diese Recordings gleich nachdem das Gespräch beendet wurde. Twitter behält sich vor, eine Kopie der über Spaces aufgezeichneten Sessions mindestens 30 Tage zu speichern. Der Kurznachrichtendienst schreibt:

Spaces are live for as long as they’re open; once ended, they will no longer be available publicly on Twitter. We will retain copies of Spaces for 30 days after they end to review for violations of the Twitter Rules. If a Space is found to contain a violation, we will extend the time we maintain a copy for an additional 90 days to give people the ability to appeal if they believe there was a mistake.