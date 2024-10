Vom Smartphone auf den Laptop: Snapchat überrascht mit einer langersehnten Web-Version. Insbesondere auf Video-Calls können sich User freuen.

Aufmerksame User haben es bereits gestern in der App erfahren: Snapchat ist nun auch in der neu ausgerollten Web-Version verfügbar. Sowohl über die Browser Google Chrome, Microsoft Edge und Safari als auch als downloadbare App für iOS und Microsoft. Damit erhört die App, die es seit über 13 Jahren gibt, endlich die Gebete einiger User. Insbesondere für Video-Calls könnte Snapchat im größeren Format auf Laptop und Co. attraktiv sein und sich als feste Größe etablieren.

So hat Snapchat Usern die Web-Version angekündigt, eigener Screenshot

Mit dem neuen Update verfolgt Snapchat seinen Slogan „Less Social Media. More Snapchat.“ und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten der Plattform. Auch die App hatte zuletzt – vornehmlich was KI, AR und die Snap Map betrifft – ein Makeover bekommen. Mehr dazu findest du im dezidierten Artikel.

Screenshots bei Snapchat Web

Trotz aller Freude ist die App mit Vorsicht zu genießen. Zwar werden User auch in der Web-Version über Screenshots benachrichtigt, dennoch besteht hier nun noch mehr als in der Mobile App die Möglichkeit, dass User über den Desktop angezeigte Inhalte – entgegen der suggerierten Nutzung – mit dem Smartphone abfotografieren.