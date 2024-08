Google verändert die Browser Experience in Chrome deutlich und erlaubt nicht nur die Suche nach Kontext zu diversen Bildobjekten, sondern lässt dich auch schneller Inhalte aus deiner Historie finden und Produktdetails von mehreren Seiten in nur einem Tab vergleichen.

Drei neue Chrome AI Features sorgen dafür, dass User künftig noch schneller relevante Informationen im Browser finden und dabei Zeit und womöglich auch Geld sparen können. Einen kleinen Haken gibt es bei der Vorstellung der Features allerdings.

Diese drei neuen Chrome Features auf AI-Basis erweitern die Browser-Erfahrung

Auf Mobilgeräten war Googles Search what you see Feature bereits integriert worden, kürzlich wurde es auch für den Desktop ausgerollt. Auf dem Blog The Keyword erklärt Googles Vice President für Chrome, Parisa Tabriz, wie die Funktion genutzt werden kann. User können schlicht und einfach jegliche Bilder auf Websites, die sie sehen, markieren und Fragen zu diesen stellen – quasi mit ihnen suchen. Dabei müssen sie ihren aktuellen Tab nicht verlassen. Dazu können die User einfach ein Bild in das Google Lens Icon in der Adresszeile ziehen. Visuelle Entsprechungen und Kontext werden dann in einem Seiten-Panel angezeigt.

Mithilfe der Multisearch kann die Suche sogar verfeinert werden, andere Farben oder Marken (bei Kleidung etwa) lassen sich integrieren oder anfragen. Auch sind Folgefragen zum Produkt oder Kontext möglich. Womöglich präsentiert Google fortan auch AI Overviews mit den wichtigsten Aspekten zur Frage und Suche, da die AI von Google binnen kurzer Zeit relevante Punkte zusammentragen kann oder zumindest können soll.

Neu ist zudem das Feature Tab compare. Dieses erlaubt es Usern, mithilfe von AI eine Übersicht zu Produktdetails von verschiedenen besuchten Seiten in einem Tab aufzurufen. Damit lassen sich Produktvergleiche in Tabellenform in einem einzigen Tab anschauen, ohne dass von Tab zu Tab gesprungen werden muss.

So sieht das Feature Tab compare bei Google Chrome aus (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Google

Diese Funktion wird in den kommenden Wochen eingeführt, aber nur in den USA. Das gilt ebenso für ein neues Feature, welches das Durchsuchen der Browser-Historie deutlich erleichtern soll. Wenn du diese eine Website suchst, auf der du ein paar Details, die du jetzt nochmal brauchst, gesehen hattest, aber dich nicht an den Zeitpunkt oder den Titel erinnern kannst, erhältst du Abhilfe. Google setzt auf AI, um diverse Elemente wiederzufinden, indem du einfach etwas fragst wie: „What was that ice cream shop I looked at last week?“

Diese Funktion soll optional sein und keine Details aus dem Incognito-Modus beinhalten. Google verspricht künftig noch mehr Erleichterungen und Verbesserungen auf Basis von AI für das Browsing bei Chrome einzuführen – hoffentlich dann auch in Europa.