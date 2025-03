Dieser war zuvor bei Stable Diffusion und Adobe tätig. Aber anders als etwa bei Adobes Firefly-Modell wissen wir bei Reve Image kaum etwas über den Hintergrund der KI.

Wer Reve Image nutzt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass das Unternehmen die User-Daten sammelt, mit Dritten teilt und für das KI-Training und Marketing einsetzt. Immerhin gibt es für Marketing-Zwecke einen Opt-out, so steht es in den Privatssphärerichtlinien:

[…] We and our service providers may collect and use your personal information for marketing purposes. We may send you direct marketing communications and may personalize these messages based on your needs and interests. You may opt-out of our marketing communications as described in the Opt-out of marketing section below […].