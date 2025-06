Wer mobil im Browser unterwegs ist, navigiert schon mal gern mit dem Daumen. Da bietet es sich an, wenn auch die Adressleiste im unteren Bildbereich ist, damit man bequem weitersurfen kann – immerhin sind die meisten Smartphones inzwischen recht groß und die Navigation zum oberen Bildrand kann im schnelllebigen Digitalalltag als störend empfunden werden. Deshalb hat Apple für den eigenen Safari Browser 2021 die Option eingeführt, die Adressleiste auch im unteren Bildbereich zu halten. 2023 setzt Google Chrome diese Alternative für iOS User um. Und jetzt ist sie endlich auch für Android User verfügbar.

Nick Kim Sexton, Senior Product Manager für Chrome, erklärt dazu auf dem Blog The Keyword:

It’s now possible to customize Chrome on Android by moving your address bar to the bottom of the screen. Depending on the size of your hand and your device, one address bar position may feel more comfortable than the other. We designed this update to give you the flexibility to choose your preferred location — so you can browse with more ease […].