User könnten künftig über eine noch praktischere Übersicht von News in den Google-Suchergebnissen verfügen. Die Plattform testet ein neues Feature, mit welchem Nutzer:innen bei Bedarf ein Carousel verschiedener Artikel zu einer Schlagzeile angezeigt bekommen.

Google scheint ein neues Feature für die Anzeige von News in den mobilen Suchergebnissen auszutesten. Das entdeckte Twitter User und SEO-Experte Nicholas McDonough. Dieser teilte ein Video, in welchem die von Google getestete Neuerung zu sehen ist.

Ein Suchbegriff, mehrere Artikel zu verschiedenen Schlagzeilen

Nach der Eingabe eines Suchbegriffs, zum Beispiel „Biden“, zeigt Google verschiedene Schlagzeilen zum Thema an, wie etwa „Trump says he will not attend Biden’s inauguration“ oder „Biden plans to release all available COVID-19 vaccine doses“. Unter jeder Schlagzeile wird zunächst ein passender Artikel angezeigt.

Klickt man auf die diagonalen Pfeile in der oberen rechten Ecke, vergrößert sich die Ansicht. Nun werden mehrere passende Artikel verschiedener Nachrichtenportale angezeigt. Im Folgenden ist das Feature, welches von Barry Schwartz von Search Engine Roundtable als „Expandable Accordion Carousels“ bezeichnet wird, in Aktion zu sehen.

Das Feature würde Usern einen praktischen und übersichtlichen Weg bieten, verschiedene News-Portale als Quellen zu einer Schlagzeile heranzuziehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die getestete Funktion auch als dauerhaftes Feature für alle User durchsetzen wird.

Google führt immer mal wieder limitierte Tests verschiedener potenzieller Neuerungen in den Suchergebnissen durch. So wurde kürzlich etwa ein Review Slider für populäre Produkte getestet.