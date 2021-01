Dieses Feature könnte gerade in Coronazeiten etwas Abwechslung ins Streamen bringen. Denn aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wenden sich viele Menschen Netflix und Co. zu, um sich die Zeit zu Hause zu vertreiben. Die Entscheidung, was man gucken möchte, fällt bei der Fülle an Serien und Filmen nicht immer leicht. Ein Shuffle Mode für Netflix könnte da vielen Nutzer:innen entgegenkommen. Daher die gute Nachricht: Netflix bestätigte laut der Publishers Variety, dass noch 2021 ein Shuffle Button auf der Plattform eingeführt wird. Mit einem Klick auf das Feature, wird den Usern Content basierend auf ihren Streaming-Vorlieben angezeigt. Greg Peters, COO bei Netflix und Chief Product Officer, erklärt:

[The Feature is for users to] indicate to us that they just want to skip browsing entirely, click one button and we’ll pick a title for them just to instantly play.