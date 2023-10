Konkret stellt Meta drei neue Features im Bereich der generativen KI vor. Bei der Funktion Background Generation handelt es sich um ein Feature, mit welchem verschiedene Hintergründe für Produktbilder erstellt werden können. So können Advertiser ihre Inhalte je nach Zielgruppe anpassen.

Das Feature Image Expansion ermöglicht es Werbetreibenden, ihre kreativen Ressourcen automatisch an unterschiedliche Seitenverhältnisse anzupassen. So kann Content für verschiedenste Formate, wie Reels oder den Feed, wiederverwendet werden, ohne dass Advertiser hierfür viel Zeit aufwenden müssen. Meta hat zudem das Feature Text Variations angekündigt. Mit diesem können verschiedenen Versionen von Texten für Werbeanzeigen kreiert werden.

Laut einer von Meta durchgeführten Umfrage geht der Großteil der Advertiser davon aus, mit generativer KI über fünf Stunden wöchentlich an Zeit einsparen zu können. Dieser Hoffnung begegnet Meta mit dem Launch der eben genannten Features sowie der Planung weiterer Tools im KI-Bereich:

Today’s generative-AI powered ad features are just a start. We plan to offer advertisers more ways to generate ad copy to highlight product selling points or generate background images in minutes with tailored themes […]