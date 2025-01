Used Meta AI to edit a selfie, now instagram is using my face on ads targeted at me,

berichtet ein Reddit User. Er habe zuvor einmalig Instagrams „Imagine“ Feature genutzt, erklärt der Nutzer gegenüber 404 Media. Dieses lässt User KI-generierte Bilder von sich selbst vor unterschiedlichen Hintergründen erstellen. Meta bestätigte auf Anfrage des Magazins die Echtheit des Posts, bestritt jedoch, dass es sich hierbei um eine Werbeanzeige handelt.

Lustige Spielerei oder invasive Strategie?

Die Imagine-Funktion ist bereits seit Längerem auf Facebook, Instagram und seit Juli 2024 auch auf WhatsApp verfügbar. User können die Bilder bei Bedarf auch direkt im Feed, in den Stories oder als Facebook-Profilbild generieren und diese mit ihren Freund:innen teilen. Die Nutzung ebendieser Funktion ist Voraussetzung für Metas Erstellung der KI-Bilder im Feed. Damit erhalten potenziell auch Personen, die das Imagine Feature nur einmal ausprobieren wollten, KI-generierte Bilder von sich selbst in der Timeline.

© Meta via Canva

Laut Meta sind die Bilder speziell auf die Interessen des jeweiligen User zugeschnitten – und werden zudem nur diesem allein angezeigt. Wer kein Interesse an den KI-generierten Bildern hat, kann diese auch direkt schließen, anstatt sie beispielsweise mit den Followern zu teilen. Dennoch dürften sich einige User daran stören, die KI-Bilder von sich selbst im Feed zu sehen, welche – entgegen Metas Aussage, es handle sich nicht um eine Werbeanzeige – sehr wohl als Ad für Meta AI aufgefasst werden können.

Kontroverser Kurswechsel bei Meta

Die berechtigte Kritik an Metas Nutzung der von den Usern hochgeladenen Fotos zur Erstellung von KI-Bildern im Feed verblasst in Angesicht Mark Zuckerbergs jüngster Äußerungen. Der Meta CEO kündigte in einem Video an, bezüglich der Redefreiheit „zurück zu den Wurzeln“ des Unternehmens kehren zu wollen und bedient sich hierbei teils alarmierend populistischer Rhetorik.

Statt Faktenchecks für Content möchte Meta künftig auf Community Notes wie auf X setzen – dies erscheint auch mit Blick auf KI-generierten Content problematisch, dessen Präsenz in den sozialen Medien, sei es in Text-, Bild- oder Videoform, in Zukunft deutlich zunehmen dürfte. Zudem sollen neue Content-Richtlinien einen lockereren Umgang mit „Themen wie Immigration und Geschlecht“ hervorbringen. Mehr dazu liest du im unten verlinkten Beitrag.