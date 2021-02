Siri könnte künftig „Tschüss“ zu Apple Music sagen. Denn der Tech-Konzern testet ein neues Feature für die Sprachassistenz, mit dem Spotify anstatt des hauseigenen Musikdienstes als Player eingestellt werden kann. Den Test entdeckten verschiedene User auf Reddit. Das heißt, dass Nutzer:innen in Zukunft im Sprachbefehl nicht mehr spezifizieren müssen, über welchen Dienst sie Musik oder ähnliches hören möchten. Auch der Reporterin Branda Stolyar, die für den Publisher Mashable schreibt, kann das in der iOS14.5-Beta-Version getestete Feature reproduzieren. Sie erklärt:

Having downloaded the iOS 14.5 public beta, I immediately tested the feature. Rather than saying »Hey Siri, play Mumford & Sons on Spotify,« I said »Hey Siri, play Mumford & Sons.«