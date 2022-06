Bei einigen Instagram Usern ist in letzter Zeit ein Problem aufgetreten: Die Inhalte ihrer App wurden plötzlich schwarz angezeigt. Wie du den unfreiwillig eingeschalteten Dark Mode wieder deaktivierst, zeigen wir dir im Artikel.

Nach dem neuesten Instagram Update war die Plattform bei einigen Usern auf einmal deutlich dunkler als sonst. Möglicherweise hat ein Fehler dafür gesorgt, dass bei betroffenen Nutzer:innen plötzlich der Dark Mode aktiviert wurde, welcher den Feed, das eigene Profil, die Nachrichten und viele weitere Bestandteile der Plattform schwarz einfärbt.

Ist das Problem auch bei dir aufgetreten? Keine Sorge. Den unfreiwillig aktivierten Dunkelmodus kannst du unkompliziert und schnell wieder abschalten. Wir zeigen dir, wie du Instagram auf deinem iPhone oder Android-Gerät schon bald wieder im hellen Modus zu sehen bekommst.

Für iOS und Android: So deaktivierst du den Dark Mode wieder

Den dunklen Modus kannst du über die Einstellungen wieder deaktivieren. Wenn du Instagram auf einem Android-Gerät nutzt, rufst du zunächst die Einstellungen über dein Profil und die drei Striche oben rechts auf. Anschließend tippst du auf den Unterpunkt „Design“. Hier kannst du zwischen drei verschiedenen Designs auswählen: Hell, Dunkel, oder die Systemeinstellung. Nun kannst du ganz einfach den hellen Modus wieder aktivieren.

© OnlineMarketing.de / Instagram, Canva

© OnlineMarketing.de / Instagram, Canva

© OnlineMarketing.de / Instagram, Canva

© OnlineMarketing.de / Instagram, Canva

Der Weg zurück zum hellen Modus auf dem iPhone sieht ähnlich aus. Öffne hier ebenfalls die Einstellungen und gehe anschließend zum Bereich Anzeige und Helligkeit. Hier kannst du auswählen, welchen Modus du in der App verwenden möchtest – und den Dark Mode dementsprechend bei Bedarf deaktivieren.

Wurde auch bei dir unfreiwillig der Dark Mode aktiviert? In welchem Modus nutzt du die Instagram App am liebsten? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn du Gefallen an dem dunklen Modus gefunden hast und diesen gerne auch auf anderen Plattformen aktivieren möchtest, schau doch mal in unseren Artikel zum Dark Mode bei LinkedIn rein. Dort zeigen wir dir, wie du die Option auch auf der Business-Plattform verwenden kannst.