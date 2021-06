Die URL zeigt in der Adresszeile detailliert an, welcher Inhalt einer Website aktuell im Browser dargestellt wird. Allerdings hat Google bei Chrome lange Zeit damit experimentiert, die URL abzukürzen. Auf diese Weise sollten, da nur noch die Domain-Namen angezeigt wurden, etwa auch Phishing-Kampagnen eingedämmt werden. Nun wird das Experiment allerdings ausgesetzt. Es habe keine „relevanten Sicherheitsmetriken“ optimieren können, erklärte eine Entwicklerin.

Der Publisher Android Police hatte berichtet, dass Google das Experiment mit den verkürzten Adressangaben in der URL-Leiste nicht weiterführen wird. Während des Experiments hatte Google in Chrome die URLs verkürzt, wobei User trotzdem die Funktion hatten, die gesamte Anzeige zu erhalten.

Ab der Version Chrome 91 ist das Update live, nach dem dieser ausgedehnte Test nicht fortgeführt wird. Die Google-Entwicklerin Emily Stark hatte auf der Google Developers Bugs Website angegeben, dass das Simplified Domain Experiment ausgesetzt wird:

This experiment didn’t move relevant security metrics, so we’re not going to launch it.