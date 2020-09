Google will es Usern in Zukunft noch einfacher machen, App Stores von Drittanbietern zu verwenden. Dies soll mit Android 12 ermöglicht werden, wie The Verge berichtet. Gleichzeitig, so heißt es, solle die Aufrechterhaltung der Sicherheitsmaßnahmen von Android eine Priorität bleiben. Google reagiert hiermit auf Kritik von Entwicklern. Diese beschwerten sich vermehrt über die fehlende Möglichkeit, alternative In-App Zahlungssysteme zu nutzen. Auch die damit verbundenen Schwierigkeiten für Unternehmen, welche aufgrund der Coronapandemie ihre Online-Präsenz ausbauen müssen, wurden bemängelt.

Trotz der für viele User sicherlich erfreulichen Entwicklung wird es innerhalb vom Google Play Store selbst keine weitreichenden Veränderungen bezüglich des Zahlungssystems geben. Demnach müssen alle App Developer, die Produkte in ihren Anwendungen zum Kauf anbieten wollen, das vorgegebene Rechnungssystem von Google Play nutzen. Spätestens bis September 2021 müssen laut Google alle Apps nachziehen, welche das bis jetzt noch nicht tun.

Eine App, die die Auswirkungen der neuen Regelung bereits zu spüren bekommen hat, ist Fortnite. Die von Epic Games entwickelte App ist nicht mehr im Play Store zum Download verfügbar, nachdem Epic Games ein alternatives Zahlungssystem einführte. Fortnite ist nun nur noch durch App Stores von Drittanbietern oder die Website von Epic selbst erhältlich.

Für Unternehmen, welche ihr Business aufgrund der Coronapandemie teilweise ins Internet verlegen mussten, gibt es jedoch eine Sonderregelung. Diese sind demnach nicht an das Google-eigene Zahlungssystem gebunden, sondern können auch alternative Optionen nutzen. Möglicherweise will Google sich hiermit einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz schaffen. Denn Apple stand kürzlich für die Einführung einer neuen Gebühr für jene Unternehmen in der Kritik. Google will mit der Maßnahme sein Verständnis für die Auswirkungen der Pandemie auf Unternehmen signalisieren. So heißt es bei Google:

We recognize that the global pandemic has resulted in many businesses having to navigate the challenges of moving their physical business to digital and engaging audiences customers in a new way, for example, moving in-person experiences and classes online.