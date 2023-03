Der Digital Bash – IT Update am 29. März 2023 verspricht einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie. Nicht verpassen!

Was ist aktuell im Fall einer Cyber-Attacke zu tun, welche IT-Trends prägen seit der KI-Revolution die digitale Welt und wie kombinierst du CX und No Code Tools optimal? Das Wissens-Upgrade bekommst beim Digital Bash – IT Update am 29.03.2023. Unsere Expert:innen liefern Einblick in diese spannenden Themen und beantworten zudem deine Fragen rund um das Thema IT. Die Live-Digitalkonferenz startet um 9:30 Uhr, Tickets gibt es wie immer auf unserer Digital Bash Website.

Speaker und Themen

Was passiert, wenn’s passiert? Im Fall einer Cyber-Attacke ist bedachtes und vor allem schnelles Handeln gefragt. Deswegen ist es umso wichtiger, sich für den Notfall schon einen Plan zurechtzulegen, an dem du dich im Fall einer Cyber-Attacke entlanghangeln kannst. Rüdiger Pabst, Geschäftsführer von Pabst Media GmbH, ist dein langersehnter Bote, der dich über deine Pflichten, Rechte und Verbote aufklärt.

Bloß nicht den Kopf verlieren? Doch wir bitten darum! Immerhin ist „Headless“ zu einem Hype geworden, der aus der Developing Experience Abteilung nicht mehr wegzudenken ist. Manuel Schröder und Josefine Schäfer von der Storyblok GmbH erkunden diesen und weitere 2023 Framework-Trends mit dir und tauchen in ihrem Vortrag tief in die Welt der Headless-Content-Management-Systeme ein.

Seit der Etablierung von hybriden Arbeitsmodellen ist die Arbeit von IT-Abteilungen noch um einiges komplexer geworden als zuvor. Wie du deinen Remote Support für eine bessere CX trotzdem optimieren kannst, erfährst du von Daniel Holzinger von colited. Denn trotz der zahlreichen Entwicklungen ist ein sehr guter Kund:innenservice immer noch einer der wichtigsten Faktoren für deinen Unternehmenserfolg.

Dank einer Vielzahl von No Code Tools musst du kein:e IT-Expert:in mehr sein, sondern kannst auch ohne Programmierkenntnisse Apps bauen, Websites erstellen und Prozesse automatisieren. Lilith Brockhaus von VisualMakers präsentiert die besten Tipps und Tricks und zeigt dir praktische Tools, mit denen du ganz einfach ohne Coding programmieren und dein Marketing so nach vorne bringen kannst.

Deine Agenda für den Digital Bash – IT Update

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – IT Update

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

9:45 – 10:15 Uhr: Cyberattacken – was gerade bei uns los ist

Rüdiger Pabst | Geschäftsführer | Pabst Media GmbH

10:20 – 10:50 Uhr: Headless und Hyped: Diese 2023 Trends verbessern deine Developer Experience

Manuel Schröder | Associate Team Manager Docs & Learning | Storyblok GmbH

Josefine Schaefer | Developer Relations Engineer | Storyblok GmbH

10:55 – 11:25 Uhr: So optimierst du deinen Remote Support für eine bessere CX

Daniel Holzinger | Geschäftsführer | colited – Kooperationspartner von GoTo

11:30 – 12:00 Uhr: No Code Tools fürs Marketing

Lilith Brockhaus | Co-Founder & CEO | VisualMakers

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

