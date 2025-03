Ein neues Feature für ChatGPT Plus User soll diesen ermöglichen, ihre Dokumente und Inhalte aus den Tools Google Drive und Slack direkt in die ChatGPT-Nutzung miteinzubeziehen. Davon berichtet TechCrunch. Auch Microsoft SharePoint und Box sollen künftig integriert werden. Dem Tech Publisher liegt ein Dokument vor, das auf erste Tests mit der neuen Funktion hindeutet. Doch die Verknüpfung hat noch einige Schwachstellen, obwohl sie im KI-Einsatz in Unternehmen viel Rationalisierung von Prozessen verspricht.

This will allow employees using ChatGPT to easily make use of internal information similar to how they can use world knowledge via web search,