Für viele Creator dürfte diese Neuerung ein echter Gamechanger werden: Denn Apple kündigte nun ein Subscription-Modell für Apple Podcast an. Das neue Monetarisierungs-Feature soll ab Mai 2021 in 170 Ländern eingeführt werden. Dabei können die Podcast Hosts den Preis für ein Abonnement selbst festlegen, die dadurch zugänglichen Benefits definieren und kostenfreie Hörproben für die Nutzer:innen anbieten. Apple erklärt:

Creators interested in offering subscriptions can log in to Apple Podcasts Connect and enroll in the new Apple Podcasters Program for an annual fee, which provides access to all of the tools required to build and distribute premium subscriptions on Apple Podcasts.