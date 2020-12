YouTube hat die Top Trending Videos und Creator des Jahres in Deutschland veröffentlicht. Von etablierten Kanälen über komplette Newcomer bis hin zu Corona-Content: Wir zeigen dir, wer es in die Top 10 geschafft hat.

Nachdem YouTube vor wenigen Tagen bereits die Top-Listen des Jahres 2020 für die USA bekanntgemacht hat, folgen nun auch die Trends der deutschen User. Diese hat YouTube in einem Blogpost veröffentlicht. Die Plattform teilt anhand von vier verschiedenen Listen, welche Videos und Creator dieses Jahr besonders beliebt waren: Top Trending Videos, Top-Musikvideos, Top Creator und Breakout Creator.

Kaum verwunderlich ist, dass die Coronakrise sich auch in vielen der am meist gesehenen Inhalten widerspiegelt – von wissenschaftlichen Videos über die Anleitung zum Maske-Nähen bis hin zu Home Workouts ist alles mit dabei. Außerdem stießen auch andere wichtige und sensible Themen, wie etwa sexuelle Belästigung oder die Probleme ausgegrenzter Gruppen auf großes Interesse, was sich an einigen der Top-Inhalte und – Kanäle zeigt. Doch auch Comedy Content kam 2020 nicht zu kurz.

„Corona geht gerade erst los“ von maiLab auf Platz 1

Den ersten Platz der Top 10 kann sich das Video „Corona geht gerade erst los“ des Kanals maiLab, welcher von der Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim betrieben wird, sichern.

Auf Platz zwei landet „Männerwelten – Belästigung von Frauen | Joko & Klaas 15 Minuten live“, in welchem das sensible Thema der sexuellen Misshandlung angesprochen wird. Bemerkenswert ist, dass alle der Trending Videos aus Deutschland kommen. YouTube zieht daraus die folgenden Schlüsse:

Lokale Inhalte sind wichtig und wertvoll. Insbesondere in 2020 spiegeln sie ein Informationsbedürfnis der Zielgruppen wider, das von Sorgen aufgrund von COVID-19, aber auch von neuen, gesellschaftlichen Strömungen geprägt ist.

Top Trending Videos

Top-Musikvideos

Newcomer „Varion“ stößt „Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette“ vom ersten Platz der Creator

Auf dem Siegertreppchen der Top-Kanäle finden sich dieses Jahr sowohl ein Schnellaufsteiger als auch ein Platzhalter des Jahres 2019. Während „Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette“ 2019 noch an der Spitze der Top Creator stand, hat es dieses Jahr Newcomer „Varion“ geschafft, sich den ersten Platz zu sichern. Dieser begeistert mit seinen Comedy Sketches mittlerweile schon 1,5 Millionen Menschen – im Oktober 2019 waren es noch 2.200. Doch auch „Gewitter im Kopf“ ist noch beliebt und landet auf dem zweiten Platz. Die Bronzemedaille geht an „Leeroy will’s wissen!“ des im Rollstuhl sitzenden Creators Leeroy Matata, der auf seinem Channel unterschiedlichen, zum Teil ausgegrenzten Menschen eine Stimme gibt.

Unter den Breakout Creatorn – also jenen, mit einem besonders rasanten Wachstum – findet sich ebenfalls eine Überraschung: TV-Moderator Kai Pflaumes Kanal „Ehrenpflaume“ belegt den ersten Platz, und liegt damit sogar noch vor dem Fitness-Channel von Pamela Reif.

Top Creator

Top Breakout Creator