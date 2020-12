YouTube zeigt jährlich, welche Videos und Creator am erfolgreichsten auf der Plattform waren. Wir haben für dich die Top Trending Inhalte und Künstler 2020 zusammengefasst.

YouTube blickt auf das Jahr 2020 zurück. Während es noch zu Beginn der Coronakrise schien als würde es ein sehr ereignisloses werden, hat das Jahr 2020 doch einiges an Inhalten und Ereignissen geboten. Viele davon hatten sich in den Digitalraum verlagert, doch nicht alle. In der Top Trending Liste zeigt YouTube, was die Menschen in diesem Jahr beschäftigt hat. Dabei zeichnet die Aufzählung ein sehr akkurates Bild über die Entwicklungen in 2020, von den Protesten, die George Floyds Tod ausgelöst hat, hin zu den US-amerikanischen Wahlen und diversen Verhaltensmustern, die sich durch die Social-Distancing-Maßnahmen verstärkt haben.

Dave Chapelles 8:46 liegt auf Platz 1

Die Liste führt Dave Chapelles 8:46 an. Der Comedian behandelt in dem 27-minütigen Stand-up Special die BlackLivesMatter-Proteste und die Empörung gegen Polizeigewalt. Viele Kritiker und Prominente lobten das Special für seine Ehrlichkeit über Amerikas Rassismusproblem.

More than anything else, it sets the tone for how there was this thing that was happening in culture and in the world, and how people created content that reflected this moment that was happening, Viewers swarmed to it,

erklärte Earnest Pettie, ein Analyst des YouTube Culture and Trends Team, The Verge gegenüber. Ganz ähnlich sind auch die anderen Videos zu lesen. Das Video, das es auf Platz 2 der Liste geschafft hat, ist angelehnt an eine der Präsidentschaftsdebatten zwischen Joe Biden und Donald Trump. Saturday Night Live imitierte das Event mit der Hilfe von den Schauspielern Alec Baldwin (als Donald Trump) und Jim Carrey (als Joe Biden). Das Video wurde erst im Oktober gepostet, doch machte sich durch diverse Shares schnell zu einem der meistgeguckten Videos des Jahres.

Seichter Content als Ablenkung von politischen Geschehnissen

Abgesehen von den politischen Ereignissen suchten die Menschen vermehrt nach leicht verdaulichem Content, der Unterhaltung bietet. Charli und Dixie D’Amelio, zwei der erfolgreichsten Creator auf TikTok, konnten auch auf YouTube Erfolge verzeichnen und gehören zu den Top 10 Breakout Stars auf der Plattform. Auch dabei ist Chloe Ting, eine Fitness Influencerin, die Home Workouts auf YouTube anbietet. Sie konnte besonders zu Beginn der Coronapandemie in den USA an Beliebtheit gewinnen, als die Menschen dort nach Wegen suchten, auch während des Lockdowns fit zu bleiben. Weitere der beliebtesten Videos kommen von Creatorn wie jeffrreestar, mrBeast, Nikkie Tutorials oder Dude Perfect. Natürlich listet YouTube auch die erfolgreichsten Musikvideos auf der Plattform auf. Dazu gehören unter anderem Videos der Künstler Future, 6IX9INE, Cardi B, DaBaby, Drake.

The Top Trending list is an accurate reflection of what people are actually into, and talking about and sharing with each other. This is what we feel is an excellent representation of the year,

erklärt Pettie.

Top Trending Videos (USA)

Top Breakout Creators (USA)

Top Creators (USA)

Music Videos (USA)