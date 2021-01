YouTube stellt ein neues Clipping Feature vor. Ab sofort kann eine kleine Testgruppe von Creatorn kurze Videos aus längeren VODs (Videos-on-Demand) und Live Streams schneiden.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself! Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video. More info: https://t.co/5fJyorxjrj pic.twitter.com/DVWNQ2BoEx

Die Clips können dabei zwischen fünf und 60 Sekunden lang sein und bekommen eine neue URL. So soll es den Nutzer:innen einfacher gemacht werden, die kurzen Videos auf anderen Plattformen zu teilen. Die ausgewählten Creator können das Clipping Feature nutzen, indem sie auf das Clip Icon, eine Schere, klicken. Google – YouTubes Mutterkonzern – schreibt:

[…] you’ll see a clip icon under the video that will allow you to select a portion of the video that you want to clip. The clip will be played on the original video and loop repeatedly.