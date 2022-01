Das Format YouTube Originals war ein Versuch der Plattform, mit großen Streamingdiensten wie Netflix und Amazon Prime Schritt zu halten. Trotz einiger Hits blieb der ganz große Erfolg aus und YouTube stellte die Original Productions schließlich kostenlos zur Verfügung. Nun hat YouTubes Chief Business Officer Robert Kyncl auf Twitter verkündet, dass die Plattform das Format künftig nur noch begrenzt finanzieren will.

Originals, die Teil des Black Voices Fund sowie des YouTube Kids Fund sind, sollen auch weiterhin gefördert werden. Insgesamt wolle die Plattform ihr Augenmerk jedoch auf andere Projekte, wie das Kurzvideoformat Shorts, den Black Voices Fund sowie Live Shopping richten, wie Kyncl erklärt:

[…] with rapid growth comes new opportunities and now our investments can make a greater impact on even more creators when applied towards other initiatives, like our Creator Shorts Fund, Black Voices Fund, and Live Shopping programming to name a few.