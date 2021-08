Zwar ist es spannend, die Performance neuer Beiträge und Videos zu verfolgen. Doch der Blick auf alten, gut performenden Evergreen Content kann ebenso lohnenswert sein. YouTube führt für Creator nun neue Insights hierzu ein.

Evergreen Content ist so etwas wie der Heilige Gral für viele Content-Ersteller:innen. Der immergrüne Inhalt behandelt Themen, die über einen langen Zeitraum hinweg relevant bleiben und so zu bestimmten Keywords jahrelang gut ranken können. So ziehen diese Inhalte immer wieder Traffic auf die Seite. Doch nicht nur auf Websites oder Blogs gibt es Evergreen Content, auch andere Formate wie Videos können dazuzählen. Daher führt YouTube nun ein neues Element in den Analytics ein, bei dem Channel-Betreiber:innen nachvollziehen können, welche ihrer älteren Videos immer noch gut performen.

Insights zu dauerhaft gut performenden Videos auf YouTube

© YouTube

In einem neuen Video des Creator Insider Accounts erklärt Conor Kavanagh von YouTube:

Insights around evergreen videos as additional drivers to help you understand how overall channel performance, specifically views, are changing over time.

Natürlich müssen YouTuber im Blick behalten, welche ihrer neuen Videos gut performen, doch genau so spannend kann es sein, einen Blick auf ältere Videos zu werfen. Diese können schließlich ebenso als Traffic-Treiber fungieren. Content Creator können aus der Performance dieser Videos ablesen, welche Themen Dauerbrenner sind und nachhaltig zum Einkommen beitragen können. Interessant ist außerdem zu verstehen, warum einige Videos erst Jahre später plötzlich Aufmerksamkeit bekommen. Hier kann zum Beispiel der Fall eintreten, dass das Video ein Thema behandelt, dass durch bestimmte Umstände erst zu einem späteren Zeitpunkt an Relevanz gewinnt. So oder so können die zusätzlichen Insights dabei helfen, die Performance des eigenen YouTube-Kanals besser zu verstehen und dadurch zu optimieren. Die neue Analytics-Sektion ist bereits für einige Creator testweise ausgerollt.